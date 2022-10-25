الشرطة الصينية تعثر على طفل هرب من والدته لمدة 6 أيام إثر معاقبتها له

قامت شرطة شانغهاي ببحث طويل ومضني عن طفل أبلغت أمه عن اختفائه في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت دينغ وهي والدة الطفل إن ابنها في الصف الخامس لم يعد إلى البيت بعد انتهاء دوامه المدرسي يومها.

تبين للشرطة بعد طرح الأسئلة أن الأم قامت بمعاقبة ابنها قبل يوم بسبب النتائج السيئة للامتحانات. وهو ما قد يكون سبب اختفاء الطفل، وقامت الشرطة ببدء البحث على الفور.

أثناء فحص كاميرات المراقبة قامت الشرطة بتفتيش المنطقة التي يتوقع أن يكون الطفل قد مر بها، تم العثور في بادئ الأمر على حقيبته فقط.

عملية البحث لم تكن سهلة بسبب الظلام الشديد، لكن بعد ليلة كاملة من البحث استطاعت الشرطة على تحديد المسار الذي اتخذه الطفل بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة، التي تم البحث في شاشاتها لمدة عشرة ساعات.

وبعد قيام الشرطة بعدة إجراءات منفصلة تمكنت أخيرا من العثور على الصبي بعد 15 ساعة من البحث. هرع افراد الأسرة إلى مكان تواجد الطفل بعد سماعهم النبأ، وقالت والدته إنها ستغير طرقة تعاملها معه وستوليه المزيد من الاهتمام.