من التنس إلى كرة الطائرة الشاطئية... قطر وجهة دولية لإقامة البطولات الرياضية

أصبحت قطر إحدى أهم الدول المحتضنة للبطولات الرياضية العالمية. ففي التنس أقيمت بطولات كل من اتحاد لاعبات التنس المحترفات واتحاد التنس للمحترفين في الدوحة في فبراير الماضي.

كما أقيمت نهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية في الدوحة للمرة الأولى.

لاعبة التنس الأولى في قطر

مباركة النعيمي البالغة من العمر 21 عامًا هي اللاعب الأعلى تصنيفًا في قطر وشاركت في بطولة قطر توتال إنرجي المفتوحة التي شارك فيها أفضل اللاعبين في العالم.

تقول النعيمي "في البداية، لم أكن أرغب في لعب التنس". "لكن أمي وضعتني مع أخي في نفس النادي ثم بدأت المنافسة والفوز ببعض المباريات ثم أصبحت الرقم واحد في جميع الفئات هنا في الدوحة."

بينما توقف شقيقها في النهاية عن لعب التنس سرعان ما وقعت النعيمي في حب هذه الرياضة.

تقول: "أصبحت التنس الآن جزءًا من حياتي.. إنها مثل الروتين بالنسبة لي أن ألعب كل يوم... أدرس أيضًا في الجامعة. لذلك أحاول إدارة وقتي بين اللعب والدراسة".

التقى المدرب منير الأعرج مع النعيمي لأول مرة في الاتحاد القطري للتنس عندما كانت في السادسة أو السابعة من عمرها. ومنذ ذلك الوقت شهد الأعرج على التطور السريع للاعبته.

يقول الأعرج "من الناحية الفنية، هي واحدة من اللاعبين الجيدين في الدوحة. لقد تحسنت كثيرًا في طريقة تسديدها للكرة والتحرك في الملعب".

وتأمل أن يؤدي وجودها في بطولة قطر توتال إنرجي المفتوحة إلى إلهام المزيد من الفتيات الصغيرات للعب التنس. كما يأمل مدربها أن يتم تصنيفها يومًا من بين أفضل 100 لاعبة في اتحاد التنس النسائي.

"سأكون نموذجا يحتذي به"

تعتبر لاعبة التنس البولندية إغا سويتاغ المصنفة الأولى عالميا في لعبة التنس حاليا وعمرها 21 عاما.

فازت اللاعبة ببطولة قطر توتال إنرجي المفتوحة العام وتقول إنها لم تتخيل أبدًا أنها ستكون في هذا التصنيف يوما ما.

وفي حديثها ليورونيوز قالت "إنه لأمر رائع أن أكون في هذا التصنيف لم أكن لأفكر مطلقًا في أنني سأكون نموذجًا يحتذى به".

مباشرة بعد افتتاح بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في موسم التنس الجديد توفر بطولات قطر المفتوحة للرجال والسيدات فرصة لكبار اللاعبين لصقل مهاراتهم مع توفير منصة للاعبين الذين ما زالوا يحاولون صنع اسم لأنفسهم.

لاعبة التنس البولندية إغا سويتاغ المصنفة الأولى عالميا يورونيوز

يقول سعد المهندي مدير البطولة من الاتحاد القطري للتنس: "مع منتخباتنا الوطنية، نحاول تشجيع اللاعبين على رفع مستواهم للمشاركة في مثل هذا الحدث وفي كل عام نمنح بطاقة بدل لأعلى لاعب في التصنيف الوطني للسيدات والرجال وهذا يجعلنا فخورين جدًا بأننا نقود هذا المجال".

بطولة كرة الطائرة في قطر

أرست استثمارات قطر بمليارات الدولارات في المنشآت الرياضية الأساس لإبرام العديد من الصفقات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

و تعد جولة "بيتش برو" الدولية لكرة الطائرة الشاطئية أحدث إضافة إلى قائمة هذه الأحداث.

تم اختيار الدوحة لتكون المحطة الأخيرة لبطولة"بيتش برو" تتويجا لـ 47 فعالية، واختتمت بتتويج أفضل فريق للكرة الطائرة الشاطئية في العالم.

يقول فين تايلور الرئيس التنفيذي لمؤسسة فولي بال وولرد "لدينا تاريخ رائع في جلب أحداث الكرة الطائرة الشاطئية إلى قطر، والفريق القطري هو في الواقع أحد أفضل الفرق في العالم.. لقد فازوا بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو. لذلك كان إنشاء علاقة مع الاتحاد القطري للكرة الطائرة وكذلك مع أكاديمية أسباير امتدادًا طبيعيًا لجلب الرياضة إلى قطر".

كأس بطولة "بيتش برو" المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره يورونيوز

مع كل الأنظار الموجهة نحو البطولة رأى المنظمون فرصة لاتخاذ موقف بشأن قضية عالمية مهمة وهي التلوث.

وحصل الأبطال المتوجون بلقب الدورة كأس مصنوعة بالكامل من النفايات البلاستيكية المعاد تدويرها التي تم جمعها من شواطئ العالم.

وترمز الكأس إلى التزام "فولي بال ورلد" للحفاظ على نظافة الشواطئ.

ومن المقرر عقد نهائيات "بيتش برو" في الدوحة حتى عام 2025 لكن المنظمين يتطلعون بالفعل إلى ما هو أبعد من ذلك نحو شراكة طويلة الأمد.

يقول تايلور "بالنسبة لنا أصبحت الدوحة واحدة من المدن الرئيسية في جولة الشاطئ للمحترفين ولعبة الكرة الطائرة الشاطئية في جميع أنحاء العالم لذلك نتطلع إلى العودة لأطول فترة ممكنة طالما أن الشعب القطري يستمتع بمشاهدة الكرة الطائرة الشاطئية".