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المتقاعد الأوكراني فالنتين دودكين
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شاهد: يوميًا منذ بدء الغزو الروسي.. متقاعد يعزف النشيد الوطني كل صباح في شوارع كييف

يعزف المتقاعد الأوكراني فالنتين دودكين النشيد الوطني لبلاده كل صباح منذ بدء الغزو الروسي، ويتنقل في شوارع العاصمة كييف. وتقدّم زوجته له الدعم، حيث ترافقه خلال عزفه حاملة العلم الأوكراني. وقال دودكين: لم أعزف الموسيقى منذ 30 عامًا، لكن الغزو دفعني إلى ذلك مجددًا".

يعزف المتقاعد الأوكراني فالنتين دودكين النشيد الوطني لبلاده كل صباح منذ بدء الغزو الروسي، ويتنقل في شوارع العاصمة كييف. وتقدّم زوجته له الدعم، حيث ترافقه خلال عزفه حاملة العلم الأوكراني. وقال دودكين: لم أعزف الموسيقى منذ 30 عامًا، لكن الغزو دفعني إلى ذلك مجددًا".

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