أوكرانيا تنضم إلى مركز الناتو للدفاع السيبراني

بقلم: يورونيوز

أشادت سفيرة أوكرانيا لدى إستونيا ماريانا بيتسا بما وصفته بـ"الحدث التاريخي" الذي رأت فيه "خطوة مهمة في طريق صعود أوكرانيا إلى الناتو"

انضمت أوكرانيا إلى مركز حلف شمال الأطلسي للدفاع السيبراني، وفق ما أفادت الهيئة التي تتخذ من تالين مقراً الأربعاء، فيما اعتبرت كييف أنها "خطوة في الطريق" إلى عضوية الناتو.

وأكد مركز الامتياز التعاوني للدفاع السيبراني التابع للحلف العسكري الغربي انضمام أيسلندا وإيرلندا واليابان أيضاً.

وقال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور وفق ما نقل عنه بيان المركز "نشعر بالسعادة على وجه الخصوص لرؤية أوكرانيا هنا معنا". وأضاف "يقدّم ذلك فرصة فريدة للمساهمة بشكل متزامن في دفاع أوكرانيا أمام الحرب الروسية الوحشية وللتعلم من ساحة المعركة السيبرانية تحسين الأمن الإلكتروني لكل الأعضاء".

أما وزير الدفاع الأوكراني أوليكس ريزنيكوف فقال في تغريدة "هذه خطوة أخرى نحو الفضاء الأمني المشترك في أوروبا، وهو أمر مستحيل بدون عضوية أوكرانيا في الحلف".

بدورها، أشادت سفيرة أوكرانيا لدى إستونيا ماريانا بيتسا بما وصفته بـ"الحدث التاريخي" الذي رأت فيه "خطوة مهمة في طريق صعود أوكرانيا إلى الناتو".

تأسس المركز الذي يضم بلدان الناتو وثماني دول إضافية في العاصمة الإستونية عام 2008. ويعمل خبراء البيانات من مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في المركز على حماية شبكات معلومات الحلف الدفاعي الغربي.