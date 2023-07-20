شاهد: انزلاقات التربة في كولومبيا تودي بحياة 20 شخصا على الأقل والأمطار تعيق عمليات الإنقاذ

أعلنت السلطات الكولومبية أن الأمطار الغزيرة أعاقت الأربعاء عمليات البحث عن تسعة أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين بعد حدوث انزلاقات أرضية أدت إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وسط البلاد.

وصرح رئيس جهاز الإطفاء ألفارو فارفان للصحافيين الأربعاء "بلغت حصيلة القتلى حتى الآن 20 شخصا"، بينهم خمسة قاصرين.

والثلاثاء تم انتشال 15 جثة، أربعة منهم أطفال، من بين الوحول والأنقاض قبل تعليق عمليات الإنقاذ مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية. أما الضحايا الخمسة الآخرون فقد تم انتشالهم الأربعاء.

وجرفت السيول جسرا يربط بوغوتا بفيلافيسينسيو شرقا، إحدى طرق الشحن الرئيسية في البلاد التي قال المسؤولون إنها ستظل مقفلة حتى نهاية الأسبوع المقبل على الأقل.

وبدأ موسم الأمطار في كولومبيا في حزيران/يونيو ويستمر عادة حتى تشرين الثاني/نوفمبر. وتسبب العام الماضي بوفاة حوالي 300 شخص وسبب أضرارا لحقت بنحو 700 ألف آخرين.