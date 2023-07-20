قتيلان وحوالي 300 موقوف خلال تظاهرات للمعارضة في كينيا

قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في كينيا الأربعاء خلال تظاهرات نظّمتها المعارضة في عدد من مدن البلاد احتجاجاً على غلاء المعيشة وفرض الحكومة ضرائب جديدة وفرّقتها بالقوة قوات الأمن التي أوقفت حوالي 300 شخص.

وكانت أيام تعبئة سابقة في آذار/مارس ونيسان/أبريل وتموز/يوليو أدت إلى أعمال عنف ونهب سقط خلالها عشرون قتيلاً على الأقل.

ومنذ صباح الأربعاء، نشرت الشرطة تعزيزات أمنية في العاصمة نيروبي ومدينتي مومباسا (جنوب غرب) وكيسيمو (غرب).

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مجموعات صغيرة من المتظاهرين، وخصوصا في مدينة الصفيح في نيروبي وفي مدن كيسيمو وهوما باي وكيسي وميغوري التي تعتبر معاقل لأنصار أودينغا.