النيجر: إيكواس تنوي إرسال وفد برلماني للحديث مع قادة الانقلاب ومخاوف من فرط العقد مع غرب إفريقيا

يدرس زعماء دول غرب أفريقيا يوم السبت الخطوات التالية في مساعيهم للقضاء على انقلاب عسكري في النيجر هز المنطقة لكنه يلقى موجة من الدعم داخل الدولة.

واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة، مما تسبب في تنديد القوى العالمية الكبرى وهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا التي تواجه بالفعل تمردا إسلاميا دمويا.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الخميس تفعيل قوة احتياطية تضم قوات من أنحاء المنطقة من أجل تدخل عسكري محتمل لإلغاء الانقلاب السابع في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات.

In Niger, thousands of people have gathered in front of the French military base located in the capital, Niamey.



They are demanding the exit of French troops and stating their opposition to the imminent ECOWAS intervention in their country. pic.twitter.com/AKyZlIXsrK