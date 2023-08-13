النيجر: إيكواس تنوي إرسال وفد برلماني للحديث مع قادة الانقلاب ومخاوف من فرط العقد مع غرب إفريقيا

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برلمان إيكواس ينوي إرسال لجنة للقاء قادة انقلاب النيجر

قال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم السبت إن المجموعة تسعى لإرسال لجنة برلمانية إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي ويرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني.

واحتجز جيش النيجر الشهر الماضي الرئيس محمد بازوم وحل الحكومة المنتخبة واستولى على السلطة، مما أثار تنديدا من قوى في المنطقة فعَّلت قوة عسكرية احتياطية قالت إنها ستنشرها كملاذ أخير إذا لم تنجح المحادثات.

🇳🇪Differences Emerge in ECOWAS Parliament Regarding Military Intervention in Niger



The ECOWAS Parliament witnessed a division on Saturday regarding the consideration of military intervention as a means to address the political situation in Niger Republic and restore civil… pic.twitter.com/OKUaPqUbmY — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 13, 2023

ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على المتمردين الإسلاميين، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الاستراتيجية في غرب ووسط أفريقيا حيث نُفذت سبعة انقلابات في غضون ثلاث سنوات.

وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل.