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شاهد: القضاء البريطاني يدين ممرضة سابقة قتلت 7 أطفال حديثي الولادة بحقنهم بالهواء والأنسولين

الممرضة لوسي ليتبي
الممرضة لوسي ليتبي Copyright Cheshire Constabulary/AP
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أدان القضاء البريطاني، الجمعة، الممرضة السابقة لحديثي الولادة لوسي ليتبي، بقتل سبعة أطفال في وحدة حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى "كاونتس أوف تشستر" شمال غرب إنجلترا.

ليتبي، البالغة من العمر 33 عاماً، مثُلت أمام المحكمة منذ أكتوبر الماضي بتهمة قتل ضحاياها الصغار، الذين كانوا إما مرضى أو ولدوا قبل الأوان، من خلال حقنهم بالهواء، وإطعامهم الحليب بشكل مفرط، وتسميمهم بالأنسولين.

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وفي أيّار 2023، أدلت المتهمة بأقوالها للمرة الأولى أمام المحكمة في شأن التهم الموجهة إليها بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل عشرة آخرين بين عامي 2015 و2016 عندما كانت ممرضة في قسم طب الأطفال حديثي الولادة.

وكانت لوسي قد نفت خلال المحاكمة، في مدينة مانشستر، تهمة قتل سبعة أطفال عامي 2015 و2016، ووصفتها بـ"أسوأ" تهمة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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