الأزهر: "المستوطنون لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين"

بقلم: يورونيوز

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن جميع المستوطنين في فلسطين لا ينطبق عليهم تصنيف المدنيين، وجمعيهم جنود سابقون أو لاحقون، حيث يخدمون في جيش الاحتلال لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد سن الـ18.

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وقال الأزهر عبر صفحته على “فيسبوك” إن “تصنيف المدنيين لا ينطبق على المستوطنين الصهاينة للأرض المحتلة، بل هم محتلون للأرض، مغتصبون للحقوق، منحرفون عن الصراط المستقيم الذي يتجسد به الأنبياء، معتدون على مدينة القدس التاريخية بما فيها من التراث الإسلامي والمسيحي”.

كان الأزهر، أدان بشدة الأربعاء، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المتكرر للمسجد الأقصى بالقدس هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وبحسب ما ورد حذر الأزهر من أن اقتحام المسجد قد يعيق الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ودعت الهيئة الإسلامية العليا، في بيان رسمي، المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي – بالإضافة إلى الهيئات الدولية – إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف مثل هذه "الاعتداءات الهمجية والانتهاكات الصارخة" في الموقع. ثالث أقدس الإسلام.

يوم الأحد، اقتحم حوالي 400 إسرائيلي المجمع لإحياء ذكرى تدمير معبدين قديمين. يُسمح لليهود بالزيارة ولكن لا يُسمح لهم بالصلاة في الساحة.

كما رفض الأزهر أي مخططات تهدف إلى "تهويد" القدس وطمس هويتها الإسلامية، وأي محاولات لتقسيم "الحرم الشريف".

ويشير الإسرائيليون إلى المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى باسم "جبل الهيكل"، قائلين إنه كان موقعا لمعبدين يهوديين بارزين في العصور القديمة.

ندد الأردن، باعتبار الوصيّ على مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل، يوم الاثنين، بسماح إسرائيل "للمتطرفين الصهاينة" بالدخول والصلاة فيه.

وتزايد غضب السكان الفلسطينيين في القدس خلال الأشهر العشرة الماضية، مع سماح السلطات الإسرائيلية لأعداد متزايدة من المستوطنين اليهود باقتحام المسجد الأقصى.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. ثم ضمت المدينة المقدسة في عام 1980، قبل أن تعلنها عاصمة الدولة اليهودية - وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي مطلقًا.