شاهد: وسط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط والتوتر في آسيا.. كوريا الجنوبية تستضيف معرضا للسلاح

بدأت كوريا الجنوبية معرضا دوليا للطيران والدفاع يستمر أسبوعا في مطار عسكري بالقرب من سيول يوم الثلاثاء. وتسعى البلاد لاستغلال الحدث الذي يعقد كل عامين باعتباره فرصة لزيادة صادراتها من الطائرات المقاتلة وقاذفات الصواريخ والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة.

وتنعقد فعالية هذا العام، التي تجمع حوالي 550 شركة من 34 دولة ووفودًا حكومية من 57 دولة، في ظل تصاعد التوترات العالمية بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ، والمواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا ناهيك حالة الاحتقان السائدة منذ فترة طويلة في شرق آسيا وتحديدا شبه الجزيرة الكورية وتايوان.