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شاهد: مطالِبين بـ"إنقاذ أطفال غزة".. أمريكيون يقاطعون كلمة وزير الخارجية بلينكن في الكونغرس

ضابط شرطة يخرج متظاهرة من قاعة الكونغرس، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
ضابط شرطة يخرج متظاهرة من قاعة الكونغرس، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 Copyright Manuel Balce Ceneta/AP.
بقلم:  يورونيوز
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بسبب هتافات المتظاهرين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، اضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث إلى حين قيام الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

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قطع متظاهرون الثلاثاء جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا وإسرائيل، وهتفوا مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعا".

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف "أوقفوا إطلاق النار الآن". وصرخت إحدى المحتجات "أنقذوا أطفال غزة"،"عار عليكم جميعا". فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها "أوقفوا تمويل الإبادة".

وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتوقف عن الحديث بسبب صيحات المتظاهرين داخل قاعة الكونغرس، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتوقف عن الحديث بسبب صيحات المتظاهرين داخل قاعة الكونغرس، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023/AP

واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طلب قبل 10 أيام من الكونغرس الموافقة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار إضافية، بينها 14,3 مليارات توجه لإسرائيل.

الثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض "معارك ضارية" داخل قطاع غزة مع مقاتلي حركة حماس مع توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية في إطار الحرب ضد الحركة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس صباح الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلا. بينما وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه "أكثر من كارثي".

وتعلن إسرائيل حربا "للقضاء" على حماس ردا على الهجوم الذي نفذته الأخيرة داخل أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وتسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، وفق السلطات الإسرائيلية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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