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إنقاذ 75 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا من قبل سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية

السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ"
السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" Copyright ANDREAS SOLARO/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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"أوشن فايكينغ"

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أنقذت السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 75 مهاجرًا بينهم 23 امرأة و17 طفلًا في البحر الأيوني قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا ليل الخميس الجمعة، على ما أعلنت المنظمة التي مقرّها في مرسيليا.

واستنفد هؤلاء المهاجرون، الذين أبحروا لمدة سبعة أيام على متن مركب شراعي انطلق من إزمير في تركيا، مخزونهم من المياه والغذاء قبل يومين، وفق منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" التي تدير السفينة "أوشن فايكينغ" بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ولفتت المنظمة إلى أن معظم المهاجرين الناجين أتوا من أفغانستان وإيران وأوزبكستان. وكانت قد تلقّت تنبيهًا من مركز الإنقاذ البحري الإيطالي.

وكانت "أوشن فايكينغ" في طريق عودتها من ميناء رافينا (شمال شرق إيطاليا) حيث أنزلت 47 شخصًا أنقذتهم في عملية سابقة، ومتجهة نحو صقلية ومنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط حيث تنفذ عادة عملياتها.

وتتجه حاليًا نحو ميناء تارانتو في جنوب إيطاليا، الذي حددته لها السلطات الإيطالية. وتحدّ البحر الأيوني إيطاليا من الغرب واليونان من الشرق.

وتقدّر المنظمة الدولية للهجرة أنه منذ بداية العام 2023، فُقد 2467 مهاجرًا خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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