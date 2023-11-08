جان باتيست أندريا ينتزع جائزة غونكور الأدبية وآن سكوت تحصد جائزة رونودو 2023

بقلم: يورونيوز

مُنحت جائزة غونكور الأدبية الفرنسية الثلاثاء في باريس للكاتب جان باتيست أندريا عن روايته "فييه سور إيل" Veiller sur elle الصادرة عن دار "ليكونوكلاست" للنشر، وهي عبارة عن قصة حب في زمن الفاشية.

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وحصل الروائي البالغ 52 عاماً على الجائزة في الدورة الرابعة عشرة، ما يعكس خلافات داخل لجنة تحكيم الجائزة الأدبية برئاسة ديدييه دوكوان الذي يُحتَسَب صوته صوتين.

وقال الكاتب الذي بدا شديد التأثر لدى وصوله إلى مطعم "دروان"، حيث تسلّم جائزته كأسلافه منذ أكثر من قرن "إنها لحظة عاطفية مهمة جداً. لقد مسحنا للتو دموعنا في سيارة الأجرة".

وتنافس أندريا على الجائزة مع إريك رينارت الذي كان الأوفر حظاً وغاسبار كونيغ ونيج سينّو التي حصلت الاثنين على جائزة فيمينا.

ولأندريا أربع روايات فحسب، ونال الجائزة الأدبية الفرنسية العريقة بفضل اللوحة التي يرسمها كتابه عن إيطاليا وفن النحت.

غونكور 2023

من جانبها حصدت الروائية آن سكوت (58 عاماً) اليوم الثلاثاء، جائزة رونودو الأدبية الفرنسية، عن روايتها "Les Insolents" (الوقحون) الصادرة عن دار "كالمان ليفي"، والتي تروي قصة امرأة أربعينية تغادر باريس.

وتروي الرواية الفائزة قصة أليكس، وهي مؤلفة موسيقى سينمائية قررت مغادرة العاصمة الفرنسية لإعادة اكتشاف نفسها، في ظل رغبتها في العيش "في مكان آخر وحيدة".

هذه الشخصية نسخة متخيلة عن المؤلفة التي غادرت باريس إلى منطقة بريتاني في غرب فرنسا، حيث تعيش حالياً.

وُلدت آن سكوت لأم مصوّرة روسية وأب فرنسي هاو لجمع الأعمال الفنية، ونشأت في باريس قبل أن تنتقل إلى لندن في السابعة عشرة من عمرها.

وكانت عارضة أزياء، وعازفة درامز في فرقة لموسيقى البانك، كما كانت من رواد أماكن السهر السرية الباريسية. وبدأت الكتابة وهي في التاسعة والعشرين من عمرها، وفي رصيدها روايات عدة بينها خصوصاً "Asphyxie" ("الاختناق") و"Superstar" ("سوبرستار").

ولم تكن سكوت من المرشحين الأوفر حظاً لنيل جائزة رونودو، وهي مكافأة رُشح إليها أيضاً غاسبار كونيغ ("Humus" عن دار "لوبسرفاتوار")، وليليا حسين ("بانوراما" عن دار غاليمار) وسورج شالاندون (عن "L'Enrage" الصادرة عن دار غراسيه).

مُنحت جائزة أفضل كتاب من نوع المقالةالأدبية إلى جان لوك باري عن المجلد الأول الواقع في أكثر من 900 صفحة، للسيرة الذاتية "De Gaulle, une vie: l'homme de personne (1890-1944)"، الصادرة عن دار غراسيه.

أما جائزة رونودو لكتاب الجيب فمُنحت إلى مانويل كاركاسون عن كتابه "Le Retournement".