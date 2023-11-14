دخلت الحرب على غزة يومها الـ39، باستمرار القصف الإسرائيلي المدمّر المتزامن مع عملية برية تجري في شمال القطاع.
لم يتغير والوضع "المأساوي والكارثي" في غزة، بل زاد سوءا، فالمعارك العنيفة مستمرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس حول مجمع مستشفى الشفاء الأكبر في غزة ومناطق آخرى شمالي القطاع.
بينما يعاني السكان من أوضاع إنسانية صعبة، بعد نزوح نحو 1.5 مليون فلسطيني وسط انعدام مقومات الحياة الأساسية، في ظل حصار صارم واستمرار القصف العنيف.
آخر تطورات الحرب على غزة
الوضع في مستشفى الشفاء
تحتشد دبابات إسرائيلية عند أبواب مستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة الذي تعتبره الدولة العبرية مركزا استراتيجيا لحركة حماس.
تتركز الاشتباكات والمواجهات بين مقاتلي حماس والجنود الإسرائيليين منذ أيام حول مستشفى الشفاء
تفيد الأمم المتحدة أن نحو عشرة آلآف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين من القتال، يتواجدون في موقع مستشفى الشفاء وقد يكون العدد أكبر بحسب مسؤولين محليين.
حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" عبر منصة "اكس" من أن "الوضع خطر للغاية وغير إنساني".
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض "آمل وأتوقع إجراءات أقلّ حدة في ما يتعلق بالمستشفى" مشددا على أنه "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.
قال وكيل وزارة الصحة في حكومة حماس يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس إنه سُجلت "وفاة سبعة أطفال خدج و27 مريضا في العناية المكثفة" منذ السبت بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى.
"العدوّ طلب الإفراج عن 100 من المحتجزين لدينا، وأخبرْنا الوسطاء بأنّه بإمكاننا في هدنة مدّتها خمسة أيام الإفراج عن الأسرى في غزة، على أن تضمن الهدنة وقف إطلاق نار والسماح بدخول مساعدات لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة. لكنّ الاحتلال ماطل".
أبو عبيدة المتحدّث باسم كتائب عزّ الدين القسّام
حصيلة القتلى في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الإثنين أن 11 ألفًا و240 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وبين القتلى 4630 طفلا و3130 امرأة، وفق المصدر نفسه. وأحصيت إصابة 29 ألفًا آخرين.
"ليس باسمنا"..يهود أمريكيون يعتصمون قرب قنصلية إسرائيل في شيكاغو ويطالبون بوقف الحرب على غزةeuronewsالمتظاهرون اعتصموا على الأدراج التي تؤدي إلى القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، وحسب الأنباء الواردة من هناك، اعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر.
ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين خلال القتال الدائر شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الكلي إلى 46 منذ بدء العملية البرية.
مقتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
قُتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيّمها بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس فجر الثلاثاء مدير مستشفى محلّي.
وقال أمين خضر، مدير مستشفى "ثابث ثابت" إنّ القتلى الخمسة هم شبّان تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً وقد سقطوا خلال عملية نفّذها في مدينة طولكرم ومخيّم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.
من جهته أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي لتوقيف شبّان فلسطينيين.
من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس أنّ وحداته نفّذت بالفعل عملية عسكرية في هذه المنطقة، من دون أن يوضح هدف هذه العملية ولا حصيلتها.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس مقتل 14 شخصاً في يوم واحد من الاشتباكات في جنين التي شهدت أعنف مواجهات منذ 2005 عندما بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى الذين سقطوا في عمليات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة منذ 1967.
الجيش الإسرائيلي: "مؤشرات" إلى أنّ حماس احتجزت رهائن في مستشفى بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنّ لديه "مؤشرات" إلى أنّ مقاتلين من حماس احتجزوا في مستشفى للأطفال في قطاع غزة رهائن خطفوهم خلال هجومهم على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مقطع فيديو صوّره من عين المكان إنّه في أسفل مستشفى الرنتيسي بشمال قطاع غزة، جمع الجيش "مؤشّرات تدعو إلى الاعتقاد أنّ حماس كانت تحتجز رهائن هنا"، معدّداً من بين هذه المؤشّرات على سبيل المثال زجاجة لرضاعة طفل أو قطعة حبل موصولة بكرسي.
وأضاف "هذا الأمر قيد التحقيق حالياً، لكن لدينا أيضا معلومات استخبارية تؤكّد ذلك".
بايدن يدعو إسرائيل الى "حماية" مستشفى الشفاء في غزة
دعا الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين اسرائيل الى "حماية" مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين القوات الاسرائيلية ومقاتلي حماس حول هذا المجمع.
وقال بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي حين سئل عما إذا كان اعرب عن قلقه لاسرائيل بالنسبة الى هذه القضية، "ينبغي حماية المستشفى".
وأضاف "آمل وأتوقع إجراءات أقلّ تدخلاً في ما يتعلق بالمستشفى".
وأكّد الرئيس الأميركي أنّه "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.
وأوضح بايدن أن اتفاقا "للافراج عن أسرى" لا يزال قيد التفاوض بمساعدة قطر.