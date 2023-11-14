06:44

مقتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قُتل خمسة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيّمها بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد وكالة فرانس برس فجر الثلاثاء مدير مستشفى محلّي.

وقال أمين خضر، مدير مستشفى "ثابث ثابت" إنّ القتلى الخمسة هم شبّان تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً وقد سقطوا خلال عملية نفّذها في مدينة طولكرم ومخيّم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.

من جهته أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي لتوقيف شبّان فلسطينيين.

من جهته، أكّد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس أنّ وحداته نفّذت بالفعل عملية عسكرية في هذه المنطقة، من دون أن يوضح هدف هذه العملية ولا حصيلتها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس مقتل 14 شخصاً في يوم واحد من الاشتباكات في جنين التي شهدت أعنف مواجهات منذ 2005 عندما بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى الذين سقطوا في عمليات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة منذ 1967.