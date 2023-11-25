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"حطام ودمار".. الفلسطينيون يستغلون الهدنة لإلقاء نظرة على منازلهم المهدمة

مواطن فلسطيني يتفقد منزله المهدم
مواطن فلسطيني يتفقد منزله المهدم Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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جال الفلسطينيون في المناطق المدمرة، حيث عادوا لرؤية حطام منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي.

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استغل سكان قطاع غزة الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، لاستعادة أنفاسهم عقب حرب مدمرة بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وجال الفلسطينيون في المناطق المدمرة، حيث عادوا لرؤية حطام منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي.

وقال نازح من بيت لاهيا وهو يجول فوق حطام منزله: "بعد إعلان اتفاق الهدنة لمدة أربعة أيام، عدنا لنرى منازلنا، لنجد الخراب، لم يبق سوى حجارة متناثرة".

وأضاف: "لم نجد أسرة أو أمتعة، ولا حتى حقائب الأطفال المدرسية. لقد دمروا الكتب والأقلام والدفاتر. كان هذا المكان يحمل ذكريات 25 من الأشقاء داخل منزل عائلتهم."

المصادر الإضافية • أ ف ب

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