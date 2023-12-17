شاهد: تجمع لعائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في تل أبيب

ويأتي هذا التحرك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا عن طريق الخطأ ثلاثة أسرى أخطأوا في تعريفهم على أنهم تهديد.

وعلى المقلب الآخر من المشهد، عاين سكان قطاع غزة منازلهم المدمرة في خان يونس، بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدف منازل المدنيين.