Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان
طريق سريع في طوكيو يتحول للمشاة
no comment

وداعا للسيارات.. مرحبا بالمشاة! طريق سريع في طوكيو يتحول إلى "ممر سماوي"

استمتع الآلاف بنزهة خالية من حركة المرور فوق بعض أشهر شوارع العاصمة طوكيو في حدث Ginza Sky Walk الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

استمتع الآلاف بنزهة خالية من حركة المرور فوق بعض أشهر شوارع العاصمة طوكيو في حدث Ginza Sky Walk الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

تعد خطة طموحة لتحويل جزء من طريق سريع مزدحم في وسط طوكيو إلى "ممر سماوي" مفتوح للمشاة مصدر حماس كبير بين السكان المحليين والسياح على حد سواء.

سيوفر هذا المشروع المبتكر فرصة فريدة لتجربة المدينة من منظور جديد، مع الاستمتاع بمنظر خلاب.

يمتد طريق طوكيو السريع، المعروف أيضًا باسم طريق KK السريع، لمسافة كيلومترين (1.2 ميل) حول منطقة التسوق الفاخرة في غينزا. ويرتفع أكثر من ثمانية أمتار (26 قدمًا) فوق سطح الأرض.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات