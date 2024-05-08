وداعا للسيارات.. مرحبا بالمشاة! طريق سريع في طوكيو يتحول إلى "ممر سماوي"

استمتع الآلاف بنزهة خالية من حركة المرور فوق بعض أشهر شوارع العاصمة طوكيو في حدث Ginza Sky Walk الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

تعد خطة طموحة لتحويل جزء من طريق سريع مزدحم في وسط طوكيو إلى "ممر سماوي" مفتوح للمشاة مصدر حماس كبير بين السكان المحليين والسياح على حد سواء.

سيوفر هذا المشروع المبتكر فرصة فريدة لتجربة المدينة من منظور جديد، مع الاستمتاع بمنظر خلاب.

يمتد طريق طوكيو السريع، المعروف أيضًا باسم طريق KK السريع، لمسافة كيلومترين (1.2 ميل) حول منطقة التسوق الفاخرة في غينزا. ويرتفع أكثر من ثمانية أمتار (26 قدمًا) فوق سطح الأرض.