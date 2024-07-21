شاهد: بعد أيام من اندلاع النيران.. فرق الإطفاء لا تزال تكافح للسيطرة على الحرائق في مقدونيا الشمالية

بقلم: يورونيوز

لا تزال الحرائق في أجزاء من جنوب مقدونيا الشمالية الجبلية مشتعلة رغم مرور 10 أيام على إعلان حالة الطوارئ.

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انضمت طواقم إطفاء الحرائق من صربيا المجاورة، بالإضافة إلى كرواتيا وسلوفينيا، للمساعدة في إخمادها في جهود منسقة من الاتحاد الأوروبي بعد طلبات المساعدة التي قدمتها حكومة مقدونيا الشمالية.

يسجل جبل سيرتا، في منطقة نيغوتينو، أكثر المناطق تضرراً جراء الحرائق.

اشتعلت النيران في حوالي 700-800 هكتار من غابات الصنوبر، ولا يزال الحريق خارج عن السيطرة.

وقد حثت السلطات في البلاد الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان وتجنب الأعمال الشاقة في أشد ساعات اليوم حرارة، في حين أمرت إجراءات الطوارئ أصحاب العمل بعدم استدعاء النساء الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا للعمل.

كما تم حظر أعمال البناء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

أبلغ مسؤولون في المجال الصحي عن ارتفاع في عدد المكالمات الواردة إلى المستجيبين في حالات الطوارئ بسبب المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة.

وقد تم الإبلاغ عن ارتفاع في حرائق الغابات لأول مرة الأسبوع الماضي، عندما تم تسجيل 14 حريقًا في جميع أنحاء البلاد خلال 24 ساعة.