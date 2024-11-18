ألواح طين وكتب خيزران.. كيف كان شكل التعليم في الحضارات القديمة؟

1. بلاد ما بين النهرين

اعلان

إن سجلات التعليم في المجتمعات القديمة نادرة، لكن الباحثين اكتشفوا بعض الأدلة. ففي بلاد ما بين النهرين القديمة، وجد العلماء أن الأطفال كانوا يكتبون على الألواح الطينية القديمة بالطريقة التي يُكتب بها على السبورة اليوم.

تعلّم الأطفال الكتابة المسمارية، وهو نظام كتابة قديم، عن طريق نسخ ما كتبه المعلم ثم محو ما كتب والبدء من جديد. وقد عثر الباحثون على حوالي 600 لوح كُتب عليها أشكال ناقصة من اللغة المكتوبة.

2. مصر القديمة

يقول أيدان دودسون، المؤرخ في جامعة بريستول، إنه فيما يتعلق بمصر القديمة، هناك الكثير مما لا نعرفه لأننا لا نملك سجلًا له. وأضاف: "نحن نعلم أن جزءًا ضئيلًا فقط من السكان كانوا يتعلمون القراءة والكتابة، وهؤلاء على الأرجح كانوا أبناء أولئك الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة بالفعل".

ويُضيف: ”لا توجد وثائق تُظهر كيف تعلموا، ولكن الكثير مما تبقى هو نسخ لأطفال المدارس"، وهو مؤشر على أن الصغار كانوا يتعلمون عن طريق الإملاء حيث كان الطالب ينسخ ما يقوله أو يكتبه المعلم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من السكان كانوا يتعلمون مهنة ما، ويتدربون على ما كان والده أو والدته يعملان به كمهنة.

3. روما القديمة

وفقًا للمعلّم كوينتيليان، الذي عاش في القرن الأول الميلادي، فقد كان الذهاب إلى المدرسة أفضل من التعليم المنزلي لأن الأطفال استفادوا من التفاعل الاجتماعي للدراسة مع الطلاب الآخرين.

كانت المدرسة في روما القديمة تبدأ في سن السابعة تقريبًا، وعلى الرغم من أن معظم الطلاب كانوا من الذكور، إلا أن بعض الفتيات كنّ يلتحقن بالمدرسة، على الرغم من أنهن لم يكنّ ليقطعن شوطًا كبيرًا في دراستهن لأن معظمهن كنّ سيتزوجن في سنوات المراهقة المبكرة. وكان الطلاب يجلسون على الأرض، ولم يكن يتم فصلهم حسب الصف ومستوى المهارات، كما هو الحال اليوم.

4. سلالة تشو

خلال فترة حكم أسرة تشو في الصين من عام 1046 قبل الميلاد حتى عام 256 قبل الميلاد، من المرجح أن معظم التعليم كان يتم في مدارس القرى والمناطق حيث كان الطلاب الصغار يتعلمون القراءة والكتابة باستخدام كتب الخيزران. وكان التعليم يركز على العلمانية وعلى الأخلاق.

كان التعليم يعتبر مسعى فرديًا يتميز بالتفوق الأخلاقي، وكان الطلاب الذين حققوا أفضل النتائج في المدرسة هم فقط من انتقلوا إلى التعليم العالي. وكانت أكاديمية جيكشيا التي بدأت عام 360 قبل الميلاد تضم 100 مدرسة وتتضمن محاضرات منتظمة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الموجهة للرجال.

5. الإنكا

كان التعليم في عهد إمبراطورية الإنكا يتم من خلال التقاليد الشفوية، وكان معظم السكان يتعلمون مهنة ما بدلاً من التعليم الأكاديمي.

وكان النبلاء يمتلكون نظاما تعليميا أكثر تنظيماً ومقسّما إلى أربع سنوات. في السنة الأولى، كان الطلاب يتعلمون لغة الكيتشوا التي كان معظم النخبة يتحدثون بها. ثم كانوا يتعلمون الكيبو، وهو فن الحياكة القديم، بالإضافة إلى قضاء وقت طويل في دراسة الدين. أما السنة الأخيرة فكانوا يقضونها في دراسة التاريخ وعلم الفلك والجغرافيا والعلوم.