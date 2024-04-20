عفو عام في عيد استقلال زيمبابوي بإطلاق سراح آلاف السجناء بينهم محكوم عليهم بالإعدام

أصدر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عفوًا عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمن فيهم بعض المحكوم عليهم بالإعدام، في عفو بمناسبة عيد الاستقلال يوم الخميس. واحتفلت زيمبابوي بمرور 44 عامًا على استقلالها عن حكم الأقلية البيضاء الذي انتهى في عام 1980 بعد حرب أدغال دامية، وتم تغيير اسم البلاد من روديسيا إلى زيمبابوي. واستفاد من العفو الرئاسي، السجناء من الإناث وكبار السن والأحداث، والمرضى الميؤوس من شفائهم وبعض الذين حُكم عليهم بالإعدام في الأصل، ولكن لن يستفيد من العفو أولئك الذين سُجنوا بسبب الجرائم الجنسية والسرقة والعنف العام والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية، والاتجار بالبشر وسرقة أو تخريب البنية التحتية للكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية.

أصدر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا عفوًا عن أكثر من 4 آلاف سجين، بمن فيهم بعض المحكوم عليهم بالإعدام، في عفو بمناسبة عيد الاستقلال يوم الخميس. واحتفلت زيمبابوي بمرور 44 عامًا على استقلالها عن حكم الأقلية البيضاء الذي انتهى في عام 1980 بعد حرب أدغال دامية، وتم تغيير اسم البلاد من روديسيا إلى زيمبابوي. واستفاد من العفو الرئاسي، السجناء من الإناث وكبار السن والأحداث، والمرضى الميؤوس من شفائهم وبعض الذين حُكم عليهم بالإعدام في الأصل، ولكن لن يستفيد من العفو أولئك الذين سُجنوا بسبب الجرائم الجنسية والسرقة والعنف العام والحيازة غير القانونية للأسلحة النارية، والاتجار بالبشر وسرقة أو تخريب البنية التحتية للكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية.