جريمة تهز ألمانيا.. قتلت شبيهة لها لتزوير وفاتها

وبحسب المحكمة، كانت المتهمة، وهي امرأة عراقية-ألمانية تُدعى شهرابان ك، تسعى للاختباء بسبب نزاعات عائلية وقررت تزييف وفاتها. بدأت شهرابان البحث عن شبيهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورتبت لقاء مع امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا، لتنهي حياتها بمساعدة شريكها.

واستمرت المحاكمة 11 شهرًا وشملت أكثر من 50 جلسة استماع. وصفت المحكمة الجريمة بأنها "خطيرة للغاية"، مما يجعل من غير المرجح أن يتم تعليق الحكم بعد 15 عامًا، وهو إجراء شائع في ألمانيا.

الشرطة تلقي القبض على المتهمة بالجريمة

وفي حيثيات النطق بالحكم، وصف القاضي في مدينة إنغولشتات الجريمة بأنها "عمل مروع".

ووفقًا للنيابة العامة، استدرجت شهرابان الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أغسطس 2022، ووعدتها بجلسة مجانية للعناية بالجمال. قامت شهرابان وشريكها شيقير ك بنقل الضحية إلى موعد زائف.

المجرمة والضحية

وبعد نقلها إلى منطقة غابات، تعرضت الضحية للطعن 56 مرة. وتم وضع جثتها في سيارة شهرابان، حيث عثر عليها والداها واعتقدا أنها تعود لابنتهما. لكن التحقيقات كشفت عن الهوية الحقيقية للجثة.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن شهرابان تنحدر من مجتمع إيزيدي في شمال العراق. وربما كانت الدوافع وراء الجريمة مرتبطة بانهيار زواجها ورغبتها في الهروب من حياتها السابقة.

كما أُدينت شهرابان بمحاولة التحريض على القتل، حيث كشفت المحكمة أنها حاولت استئجار قاتل مأجور لقتل شقيق زوجها، إلا أن الجريمة لم تنفذ.