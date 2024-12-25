إقبال كثيف على شراء تذاكر اليانصيب الأمريكي مع وصول الجائزة إلى مليار دولار

اعلان

وفي مدينة تشينو هيلز قرب لوس أنجلوس، تجمع عدد كبير من المشترين أمام متجر "سفن إلفن" الذي اشتهر ببيع تذاكر رابحة في السحوبات السابقة، مما جعله وجهة مفضلة للراغبين في المشاركة.

وقال مايك هرنانديز، أحد مشتري التذاكر: "أحرص على التوجه إلى المتاجر المحظوظة، وهذا المتجر هو الأقرب إليّ، لقد جربت حظي في متاجر أخرى سابقاً دون جدوى، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث هذه المرة".

وتحدّث بعض المشاركين عن خططهم في حال فوزهم بالجائزة الكبرى، حيث قال مايكل فيغيروا: "سأقوم بتسديد جميع التزاماتي المالية، وربما أسافر إلى هاواي، وقد أعيش هناك".

فيما أكد هرنانديز أنه سيخصص معظم المبلغ لعائلته في حال فوزه، مع تخصيص جزء منه للأعمال الخيرية، مضيفاً: "سأوزع المال على من حولي، فأنا لست جشعاً، المشكلة أن الكثير من الناس جشعون، لذا من المهم مشاركة الآخرين إذا أتيحت الفرصة".