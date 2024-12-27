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روسيا تعلن تحييد خلية لتنظيم "داعش" كانت تخطط للهجوم على مركز الشرطة في موسكو

ضباط شرطة يحرسون مدخل محكمة مدينة موسكو، في موسكو، روسيا، الاثنين 17 أبريل/نيسان 2023
ضباط شرطة يحرسون مدخل محكمة مدينة موسكو، في موسكو، روسيا، الاثنين 17 أبريل/نيسان 2023 حقوق النشر  Alexander Zemlianichenko/ AP
حقوق النشر Alexander Zemlianichenko/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، إنها قضت على 4 أعضاء تابعين لتنظيم "داعش" في أفغانستان بينما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على مركز الشرطة في العاصمة.

وذكر الأمن الروسي في بيان أن المعتقلين مهاجرون من آسيا الوسطى، واستطاعت الجهات المعنية تتبعهم بعد أن تبين أنهم يجمعون معلومات حول مركز الشرطة.

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وقالت السلطات إن العناصر اشتروا سيارة ووضَعوا فيها أسطوانات لغاز البروبان، لاستخدامها في تصنيع عبوة ناسفة.

وعقب اكتشاف أمرهم، اشتبك العناصر مع الشرطة، مما دفعها لتحييدهم، بحسب البيان.

وأضافت السلطات أنها فتشت مكان إقامتهم وصادرت أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة كانت موجودة فيه.

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وفي وقت سابق من العام، ذكرت روسيا أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات في موسكو في مارس/آذار الماضي وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا.

وكان المسلحون قد اقتحموا قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك، شمال غرب العاصمة الروسية، وأطلقوا النار على الحاضرين وأضرموا النار في المبنى.

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