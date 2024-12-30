Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
اعلان

أمواج بارتفاع 4 أمتار تضرب بيرو وتُغلق موانئها.. ثلاث وفيات في الإكوادور وتشيلي

أمواج عاتية تضرب سواحل بيرو وتُغلق موانئها
أمواج عاتية تضرب سواحل بيرو وتُغلق موانئها
حقوق النشر EBU VIDEO
بقلم: يورونيوز
نشرت في
تسببت أمواج عاتية وغير معتادة، بلغ ارتفاعها نحو 4 أمتار، في انقلاب قوارب صيد وإغلاق ثلاثة أرباع الموانئ في بيرو خلال الأيام الأخيرة. وقد عزت السلطات هذه الظاهرة إلى الرياح القوية والمستمرة قبالة سواحل الولايات المتحدة.

إلى جانب بيرو، تأثرت سواحل الإكوادور وتشيلي أيضاً، حيث سُجلت ثلاث وفيات جراء هذه الظروف الجوية السيئة. فقد أعلنت السلطات في الإكوادور عن وفاة شخصين في منطقة مانتا جنوب غرب البلاد، فيما تم الإبلاغ عن وفاة ثالثة في تشيلي.

اعلان
اعلان

وفي قرية إل نيويرو الساحلية في بيرو، ألحقت الأمواج العاتية أضرارًا جسيمة بالقوارب يوم 27 ديسمبر، مما زاد من معاناة الصيادين المحليين.

من المتوقع أن تبدأ هذه الأمواج بالتراجع تدريجياً بحلول الأول من يناير، وفقًا لتقارير الأرصاد الجوية.

