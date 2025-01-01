ماذا نعرف عن هجوم نيو أورلينز الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وجرح العشرات؟

اعلان

قال مكتب التحقيق الفيدرالي إنه عثر على راية لتنظيم "داعش" في الشاحنة التي صدم بها شمس الدين جبار (42 عامًا)، وهو أمريكي من ولاية تكساس، رواد حفل رأس السنة في الحي الفرنسي في نيو أورلينز يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون لوكالة "أسوشيتد برس" أن المشتبه به لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، الذي يحقق في الحادث باعتباره "عملاً إرهابيًا"، أنه يشتبه بوجود شركاء لمنفذ هجوم نيو أورلينز وحث الجمهور على تقديم المساعدة في تعقبهم.

وتتحرى السلطات ما إذا كان الهجوم مرتبطًا بانفجار سيارة تسلا سايبرتراك المفخخة أمام فندق ترامب في لاس فيغاس، والذي أسفر عن مقتل سائق السيارة وإصابة سبعة أشخاص آخرين.

خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث بشارع بوربون، الأربعاء 1 يناير 2025. Gerald Herbert/ AP

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمدينة، أكدت السلطات أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة بحشد كبير من المواطنين في شارع القناة عند تقاطعه مع شارع بوربون.

وقد صفت عمدة نيو أورلينز، لاتويا كانتريل، الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، كذلك وزير الأمن الداخلي الأميركي، اعتبر هجوم نيو أورلينز "عمل إرهابي".

كما صرحت مفوضة الشرطة آن كيركباتريك بأن المشتبه به قاد شاحنة صغيرة بشكل متعمد على طول شارع بوربون، مستهدفًا إلحاق أكبر عدد ممكن من الضحايا. وأضافت: "كان مصممًا على ارتكاب المجزرة والتسبب في الدمار الذي خلفه وراءه".

خدمات الطوارئ حضرت إلى مكان الحادث في شارع بوربون، الأربعاء 1 يناير 2025. Gerald Herbert/ AP

وفي السياق ذاته، أوضحت أليثيا دنكان، مساعدة المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورلينز، أن السلطات تعمل على التحقيق في وجود عبوة ناسفة واحدة على الأقل، يُعتقد أنها بدائية الصنع، تم العثور عليها في موقع الحادث.

وأفادت إدارة شرطة نيو أورلينز، عبر بيان نقلته شبكة WDSU التابعة لشبكة WBC، بتلقي تقارير عن إصابات جماعية في منطقتي شارعي بوربون وإيبرفيل، وأكدت أن السيارة المشتبه بها ربما تكون قد صدمت مجموعة من الأشخاص.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تم اطلاعه على تفاصيل الهجوم خلال إحاطة رسمية.

من جهته، اعتبر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن "معدل الجريمة في بلدنا غير مسبوق"، مضيفاً: "إدارتي ستدعم مدينة نيو أورلينز بالكامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير".

وقالت شرطة نيو أورلينز في وقت سابق إنها كانت تستجيب لحادث إصابات جماعية، بما في ذلك الوفيات. ونصحت وكالة التأهب للكوارث في المدينة "نولا ريدي" بالابتعاد عن المنطقة. وأشارت إلى أن المصابين تم نقلهم إلى خمسة مستشفيات محلية.

وقد أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي من نيو أورلينز تجمع عدد من ضباط الشرطة.

إصابة إسرائيليين اثنين في حادث الدهس

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة مواطنين إسرائيليين في حادث الدهس، وذكرت أن الحادث خلف إصابات مميتة وأثار حالة من الهلع في المنطقة.

وأكدت الخارجية أن الوزارة والقنصلية العامة لإسرائيل في هيوستن تتواصلان بشكل مستمر مع المستشفى الذي يعالج المصابين، إضافة إلى متابعة الوضع مع عائلاتهم. ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للمصابين.

وفي سياق متصل، وجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تعليماته لممثل القنصلية بالتوجه إلى نيو أورلينز لمتابعة الوضع عن كثب والتنسيق مع السلطات المحلية بشأن الحادث.

وشارع بوربون، الواقع في الحي الفرنسي التاريخي، يُعد من أبرز الوجهات السياحية في المدينة، ويشتهر باكتظاظه بالحانات والمطاعم. ومع حلول ليلة رأس السنة الجديدة، كان من المتوقع أن يكون الشارع مزدحماً بالسكان المحليين والزوار.

وكانت الشرطة قد أشارت يوم الثلاثاء، قبيل الحادث، إلى أنها تتوقع ازدحام المدينة احتفالاً بالعام الجديد، وأعلنت عن خطة لتعزيز الأمن تضمنت تشغيل القوة العاملة لديها بالكامل بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستعانة بـ300 ضابط إضافي لضمان الحفاظ على النظام العام.

وجاء الحادث قبل ساعات من انطلاق بطولة Allstate Sugar Bowl، وهي مباراة ربع نهائية لكرة القدم الجامعية أقيمت في ملعب "سيزرز سوبردوم" بالمدينة، ومن المتوقع أن يحضرها الآلاف.