Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

ألمانيا وفرنسا في زيارة تاريخية إلى سوريا: وزيرا الخارجية يتفقدان سجن صيدنايا سيء السمعة

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يزوران سجن صيدنايا في سوريا
وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يزوران سجن صيدنايا في سوريا حقوق النشر  AP video
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو يوم الجمعة سجن صيدنايا سيء السمعة خلال جولتهما الرسمية إلى سوريا، وهي الزيارة الأولى من نوعها لكبار الدبلوماسيين الأوروبيين منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل الزيارة أن هناك "إمكانية لبداية جديدة" في سوريا بشرط أن يتم منح جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، "مكانا في العملية السياسية" مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأضافت في وقت لاحق، أن "الجميع يجب أن يشارك في عملية صياغة الدستور وفي حكومة سوريا المستقبلية". وشددت بيربوك على أن الأوروبيين يسعون لدعم "الانتقال السلمي والشامل للسلطة، والمصالحة المجتمعية، وإعادة الإعمار في سوريا"، مشيرة إلى أن "الطريق سيكون صعبا لكننا نؤمن أن سوريا تستحقه".

Related

وفي وقت سابق من الزيارة، قام بارو بجولة في حي باب توما المسيحي في دمشق، حيث التقى بالبطريرك يوحنا يعقوب. وتشهد دمشق زيارات متتالية من دول عربية وغربية كانت قد قطعت علاقاتها مع حكومة الأسد في خضم الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا.

ورغم هذه التحركات الدبلوماسية، لم تقم الدول الغربية برفع العقوبات المفروضة على سوريا تحت حكم الأسد أو بتغيير تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة "إرهابية"، على الرغم من أن كانت قد رفعت الولايات المتحدة رفعت المكافأة التي وضعتها سابقًا على أحمد الشرع، حيثُ بلغت نحو 10 ملايين دولار.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

عائلة سورية لم شملها تحكي قصص سجون الأسد.. أب يقول عاملونا كالحيوانات وأم لم تصدق أن ابنها عاد إليها

فيدان من دمشق: استقرار سوريا أولوية إقليمية.. والشيباني يحذّر من تداعيات تأخير اندماج "قسد"

وزير الخارجية الألماني في دمشق... برلين تمد يدها لسوريا بعد سقوط الأسد