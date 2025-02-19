الجمال لا يعرف العمر: رواج جلسات الماكياج لكبار السن في اليابان

في اليابان، ذلك البلد الذي أصبحت فيه الشيخوخة تحديا كبيرا بسبب النقص الكبير في نسبة المواليد، يتجه كبار السن الذين يحتلون حيزا كبيرا من المشهد الديموغرافي في البلاد إلى اتباع روتين التجميل. حيث تقدم شركة شيسيدو دورات مكياج مجانية لكبار السن، وتعلمهم تقنيات مثل رسم الحواجب وتدليك الوجه.

ومع وجود أكثر من ربع سكان اليابان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، تستهدف الشركات بشكل متزايد هذه الشريحة من المستهلكين. ويشير الخبراء إلى أن كبار السن، بما في ذلك "الأجداد الرائعون" و"الجدات اللطيفات"، يبحثون عن المنتجات الراقية ويحافظون على مظهر أنيق، مما يثبت أن العمر ليس عائقًا أمام الجمال.