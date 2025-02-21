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رجال الإطفاء ينقذون امرأة محاصرة في جزء ضيق من مصرف مياه تحت الأرض في وسط مدينة سان برناردينو، الولايات المتحدة الأمريكية 18.02.2025
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رجال الإطفاء ينقذون سيدة علقت داخل قناة لتصريف مياه الأمطار في كاليفورنيا

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أنقذت طواقم الإطفاء في سان برناردينو امرأة عالقة في مصرف مياه تحت الأرض. تم إخراجها بسلام ونقلها إلى المستشفى لإجراء الفحص الطبي، ولم تظهر عليها أي إصابات ظاهرة.

أنقذت طواقم الإطفاء الثلاثاء في ولاية كاليفورنيا امرأة بعد أن علقت في جزء ضيق من قناة تصريف مياه الأمطار تحت الأرض وسط مدينة سان برناردينو.

تمكن أول طاقم وصل من العثور على المرأة عند نقطة نهاية القناة الخرسانية الضيقة، حيث كانت عالقة على بعد حوالي 15 قدمًا من الفتحة أي ما يعادل أكثر من 4.5 أمتار.

وضعت الطواقم خطط التهوية في مكانها، وأعادوا تدوير الهواء النقي في النظام. ومع عدم وجود مجال للالتفاف، طلب رجال الإنقاذ من السيدة العودة إلى الوراء حوالي 20 قدمًا (6.09 أمتار تقريبا)، حيث فتح طاقم آخر نقطة وصول أخرى ودخلوا الأنبوب وساعدوا المرأة على الخروج.

بعدها، تم نقل السيدة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة رغم أنه لم تظهر عليها أية إصابات.

هذا ولم يتضح المدى الذي وصلت إليه المرأة إلى الخلف داخل نظام الصرف الصحي ولا المدة التي بقيت خلالها محاصرة في المكان.

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