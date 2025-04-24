ترامب: نقترب من اتفاقٍ بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يملك جدولاً زمنياً خاصاً به لإنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، مشدداً على أن المفاوضات تشكل السبيل الأجدى لتحقيق السلام. وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة أحرزت تقدماً ملموساً على طريق إنهاء النزاع.

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وفي ظل تصاعد التوتر إثر الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، صرّح ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض عقب لقائه رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، يوم الخميس، أنه يتطلع إلى نهاية سريعة للحرب الروسية – الأوكرانية. وعبّر عن استيائه الواضح من القصف الذي طال العاصمة كييف، مؤكداً أنه لم يكن راضياً عمّا جرى.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تمارس ضغوطاً كبيرة على موسكو لوقف هجماتها، واعداً بإجابات وشيكة بشأن مستقبل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وشدد ترامب على أن أوكرانيا فقدت مساحات واسعة من أراضيها، مشيراً إلى أن استعادتها باتت مهمة بالغة الصعوبة. وأضاف أن شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، "بات من الصعب جداً استرجاعها اليوم".

وفي ما يشبه إعلان نية لإطلاق مسار تفاوضي محدد الزمن، قال ترامب: "لدي موعد نهائي خاص بي"، في إشارة إلى نهاية المهلة التي يمنحها للأطراف المعنية للوصول إلى تسوية. وأعرب عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصغي له، مضيفاً: "على روسيا وأوكرانيا أن تجلسا إلى طاولة الحوار".

وقد جاءت تصريحات ترامب هذه في أعقاب القصف الروسي الليلي على كييف، حيث عبّر عن امتعاضه الشديد في منشور على منصته "تروث سوشيال"، وكتب: "أنا غير سعيد بهذه الضربات". وحث بوتين على وقف العمليات العسكرية فوراً، معتبراً أن استمرارها في هذا التوقيت "أمر غير ضروري وسيئ للغاية". وختم منشوره بنداء مباشر إلى بوتين: "فلاديمير، توقف!".