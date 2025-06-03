Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

مليارات تشيلسي تُشعل النزاع: بريطانيا تلوّح بالقضاء لمحاسبة رومان أبراموفيتش

يشاهد رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، مباراة فريقه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج، لندن، يوم الأحد 13 مايو/أيار 2007.
يشاهد رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، مباراة فريقه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج، لندن، يوم الأحد 13 مايو/أيار 2007. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Rory Sullivanيورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد رومان أبراموفيتش لضمان تحويل عائدات بيع نادي تشيلسي، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني، لصالح ضحايا الحرب في أوكرانيا.

اعلان

لوّحت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضد رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، لضمان تخصيص عائدات بيع نادي تشيلسي، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني، لصالح ضحايا الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، شددت المستشارة راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي على "عزم الحكومة إيصال عائدات الصفقة إلى القضايا الإنسانية في أوكرانيا، رداً على الغزو الروسي غير القانوني"، معربين عن "إحباط شديد لعدم التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش حتى الآن".

ورغم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً، أكدت الحكومة استعدادها "لللجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر"، لضمان أن تصل الأموال إلى المتضررين الأوكرانيين في أقرب وقت.

Related

وكان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات بريطانية منذ عام 2022، قد باع نادي تشيلسي في مايو من العام نفسه إلى كونسورتيوم بقيادة الأمريكي تود بوهلي، بشرط ألا يستفيد شخصياً من الصفقة. ومع ذلك، لا تزال العائدات مجمّدة قانونياً باسم أبراموفيتش ولا يمكن التصرف بها دون ترخيص رسمي من مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا.

وبعد مرور ثلاث سنوات على بيع النادي، يتمحور الخلاف حول الجهة المستفيدة من الأموال، إذ تصر الحكومة البريطانية على تخصيصها حصراً للقضايا الإنسانية في أوكرانيا، بينما يرى أبراموفيتش أنها يجب أن تُوجَّه "لجميع ضحايا الحرب"، بمن فيهم الروس.

وتُعد المملكة المتحدة من أبرز الداعمين لكييف منذ اندلاع الحرب، وقد أعلنت في يناير الماضي عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني، ضمن موقف ثابت ضد السياسات الروسية العدوانية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حجاج بيت الله الحرام يستعدون لتأدية أولى محطات رحلة الحج

الرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيل

"كمين جباليا".. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل جنوده الثلاثة في غزة