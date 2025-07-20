أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية تخلف 17 قتيلاً على الأقل و11 مفقودا

قالت الحكومة الأحد إن الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية لمدة خمسة أيام أسفرت عن مقتل 17 شخصًا وفقدان 11 آخرين.

ولقي شخص واحد مصرعه بعد انهيار منزله أثناء هطول أمطار غزيرة فيما تم العثور على شخص آخر ميتًا بعد أن جرفه تيار مائي في بلدة غابيونغ، الواقعة شمال شرق سيول، وفقًا لوزارة الداخلية والسلامة.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على 10 أشخاص لقوا حتفهم وتم الإبلاغ عن فقدان أربعة آخرين في بلدة سانشيونغ الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات أرضية وانهيار منازل وفيضانات مفاجئة هناك.

وذكر تقرير رسمي أن شخصًا واحدًا توفي في مدينة غوانغجو الجنوبية. وقال التقرير إن سبعة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في غوانغجو وغابيونغ وأماكن أخرى.

وكان شخص قد لقي مصرعه أيضًا في وقت سابق من الأسبوع الماضي عندما دفنت التربة والخرسانة سيارته بعد انهيار جدار استنادي لجسر علوي في أوسان، جنوب سيول، أثناء هطول أمطار غزيرة. وعُثر على جثث ثلاثة أشخاص آخرين داخل سيارة غرقت في نهر صغير وفي قبو غمرته المياه في مقاطعة تشونغتشونغ الجنوبية.

وذكر تقرير الوزارة أنه حتى الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد، تم إجلاء حوالي 2730 شخصًا من منازلهم. وقد توقفت الأمطار منذ ذلك الحين في معظم أنحاء كوريا الجنوبية، وتم رفع إنذارات الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ يوم الأربعاء، هطلت على المناطق الجنوبية كميات قُدّرت بحوالي 600-800 ملليمتر من الأمطار، وفقًا لتقرير الوزارة.

وقد أعرب الرئيس لي جاي ميونغ عن تعاطفه العميق مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم وعانوا من أضرار مالية. وقال لي إن الحكومة ستدفع باتجاه تصنيف المناطق التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة. ومن شأن هذا التصنيف أن يوفر لهم دعمًا ماليًا أكبر وغير ذلك من أشكال الدعم الحكومي للتعافي من آثار الفيضانات.