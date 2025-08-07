بعد موسم تاريخي.. 9 لاعبين من باريس سان جيرمان على قائمة الـ30 مرشحًا للكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الخميس 7 آب/أغسطس عن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للرجال، حيث ضمت القائمة تسعة لاعبين من باريس سان جيرمان، الذي حقق الثلاثية هذا الموسم، إلى جانب مدرب الفريق لويس إنريكي.

اللاعبون التسعة من باريس سان جيرمان هم: عثمان ديمبلي، جانلويجي دوناروما، ديسير دووي، أشرف حكيمي، خفيتشا كفاراتسخيليا، نونو مينديش، جواو نيفيس، فابيان رويز، وفيتينا.

وكان عثمان ديمبلي قد سجل 35 هدفًا وحقق 16 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، مما ساهم بشكل كبير في فوز فريقه بلقب الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام تشيلسي.

ومن بين اللاعبين المرشحين أيضًا، لاعب برشلونة رافينيا (34 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة)، ولاعب ليفربول محمد صلاح (34 هدفًا، 23 تمريرة حاسمة)، الذي تم اختياره لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند (34 هدفًا، 5 تمريرات حاسمة).

كما تم ترشيح سكوت مكتوميناي، لاعب نابولي الذي قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي، ليكون أول اسكتلندي يتم ترشيحه للكرة الذهبية منذ 38 عامًا.

أما لامين يامال، لاعب برشلونة (18 هدفًا، 25 تمريرة حاسمة)، فقد تم اختياره أيضًا، وكان قد تم ترشيحه لجائزة "كوبا تروفي" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وهي الجائزة التي فاز بها العام الماضي.

جائزة الكرة الذهبية النسائية

تم ترشيح خمس لاعبات إنجليزيات لجائزة الكرة الذهبية النسائية بعد فوزهن ببطولة اليورو، وهن: حارسة المرمى هانا هامبتون، لوسي برونز، أليسا روسو، كلوي كيلي، وليا ويليامسون. كما تم ترشيح مارثا، التي خرجت من التقاعد لقيادة البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا للسيدات عن عمر 39 عامًا.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب

لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، تم ترشيحه لجائزة أفضل مدرب بعد قيادته الفريق لتحقيق الثلاثية هذا الموسم. كما تم ترشيح إنزو ماريسكا، الذي قاد تشيلسي للفوز بلقب كأس العالم للأندية، وأرني سلوت، مدرب ليفربول الذي أحرز لقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق.

وفيما يتعلق بالنساء، تم ترشيح سونيا بومباسطور، التي فازت بالثلاثية المحلية مع تشيلسي، بالإضافة إلى رينيه سليغرز، التي فازت مع أرسنال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، وسارينا ويغمان، التي ساعدت إنجلترا في الحفاظ على لقب اليورو.

قائمة ترشيحات الكرة الذهبية

الرجال: جود بيلينغهام، عثمان ديمبلي، جانلويجي دوناروما، ديسير دووي، دينزيل دامفريس، سيرهو غويراسي، فيكتور غيوكيريس، إيرلينغ هالاند، أشرف حكيمي، هاري كين، خفيتشا كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، أليكسيس ماك أليستر، لاوتارو مارتينيز، كيليان مبابي، سكوت مكتوميناي، نونو مينديش، جواو نيفيس، مايكل أوليسي، كول بالمر، بيدري، رافينيا، ديكلان رايس، فابيان رويز، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، فينيسيوس جونيور، فيتينا، فلوريان فيرتس، لامين يامال.

النساء: ساندي بالتيمور، باربرا باندا، أيتانا بونماتي، لوسي برونز، كلارا بويل، ماريوينا كالدينتي، صوفيا كانتوري، ستيف كاتلي، تيموا تشاوينغا، ميلشي دومورناي، إميلي فوكس، كريستينا جيريللي، إستر غونزاليس، كارولين غراهام هانسين، هانا هامبتون، بيرنيل هاردر، باتري غويخاررو، أماندا غوتيريس، ليندسي هيبز، كلوي كيلي، فريدا ليونهاردسن-مانوم، مارثا، كلارا ماتيو، إوا بايور، كلوديا بينا، أليكسيا بوتيلاس، أليسا روسو، يوهانا ريتينغ كانيريد، كارولين وير، ليا ويليامسون.

جائزة أفضل نادي للرجال

تم ترشيح باريس سان جيرمان، إلى جانب برشلونة، تشيلسي، ليفربول، وبوتافوغو لجائزة أفضل نادي للرجال، فيما تم ترشيح أرسنال، برشلونة، تشيلسي، أولمبيك ليون وأورلاندو برايد لجائزة أفضل نادي للسيدات.

بالنسبة لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، تم ترشيح أليسون بيكر، ياسين بونو، جانلويجي دوناروما، تيبو كورتوا، بالإضافة إلى إيميليانو مارتينيز ويان أوبلاك.

أما في جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، فقد تم ترشيح أيوب بوعادي، باو كوبارسي، ديسير دووي، إستيفاو، ومايلز لويس-سكيلي، مع جواو نيفيس بالاضافة الى اللاعب لامين يامال.