مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للحرب والمجاعة في غزة.. أمريكا: "التجويع كذبة سياسية"

مجلس الامن الدولي
مجلس الامن الدولي حقوق النشر  Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Richard Drew/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
حذر البيان من أن نحو 41 ألف طفل في القطاع معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية الحاد، داعياً إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، وإلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس".

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، باستثناء الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري للوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة، مطالبين إسرائيل بالتراجع عن قرار توسيع عملياتها العسكرية وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع للمجلس ناقش التطورات في الشرق الأوسط، أعربت فيه الدول الأعضاء عن قلقها البالغ من إعلان الأمم المتحدة رسمياً انتشار المجاعة في محافظة غزة، مشددة على أن "استخدام التجويع كوسيلة حرب ممنوع بموجب القانون الدولي".

وحذر البيان من أن نحو 41 ألف طفل في القطاع معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية الحاد، داعياً إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار"، وإلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس".

في المقابل، أيدت الولايات المتحدة الإجراءات الإسرائيلية، وقالت ممثلتها في الجلسة إن بلادها ترفض ما وصفته بـ"كذبة سياسة التجويع" في غزة، مستنكرة تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، ومتهمة الجهة المُعدة له بـ"الإخفاق في الاختبار"، مع اعترافها بأن "الجوع مشكلة حقيقية في غزة" وأن "الاحتياجات الإنسانية كبيرة".

وكان تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" قد أعلن الجمعة الماضية انتشار المجاعة رسمياً في محافظة غزة، مشيراً إلى أنها تؤثر حالياً على أكثر من نصف مليون شخص، ومحذراً من امتدادها إلى مناطق دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طالبت إسرائيل، بسحب تقرير صادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، أفاد بإعلان حالة مجاعة في قطاع غزة، واصفة التقرير بأنه "مُسيّس".

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عيدن بار طال، خلال مؤتمر صحفي: "تطالب إسرائيل من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي سحب تقريره فوراً، ونشر بيان توضيحي حول ذلك".

وحذر بار طال من أنه "في حال عدم اتخاذ التصنيف المرحلي هذه الخطوة خلال وقت قصير، فسنوجه اتصالات مباشرة إلى الجهات المانحة لهذه المؤسسة، وسنزودها بالأدلة على حجم التجاوزات"، مضيفاً: "نحن على يقين من أن هذه الجهات ستوصل إلى الاستنتاج الصحيح بعدم تمويل مؤسسة بحثية مسيسة ومُضلّلة، تُستخدم كأداة لمنظمة إرهابية".

ويتزامن صدور التقرير مع شروع الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية واسعة تستهدف السيطرة على مدينة غزة، حيث يواصل منذ أكثر من أسبوعين حملة قصف مكثفة وتدمير وتوغلات في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب المدينة، فضلاً عن مخيم جباليا شمالاً، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

وتشن إسرائيل منذ أكتوبر 2023 حرباً على قطاع غزة، تسببت في سقوط أكثر من 62 ألف قتيل وجرح نحو 158 ألفاً، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، والتي كشفت أيضاً عن وفاة 313 فلسطينياً جراء ظروف المجاعة، بينهم 119 طفلاً..

