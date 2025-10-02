كيف أصبحت احتجاجات المغرب مادة دسمة في الإعلام الرسمي الجزائري واستُغلّت لتسجيل النقاط ضد الرباط؟

تعود العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة الاحتجاجات الاجتماعية.

اعلان اعلان

فما كادت تندلع تظاهرات شبابية في عدة مدن مغربية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، حتى تحوّلت إلى أداة في الصراع الإعلامي والدبلوماسي بين البلدين الجارين.

تصعيد دبلوماسي

على الصعيد الدولي، أثارت الاحتجاجات في المغرب اهتمامًا داخل أروقة الأمم المتحدة، بعدما طرح صحفي فلسطيني، وبالتنسيق مع البعثة الجزائرية بحسب ما أفادت مصادر إعلامية، سؤالًا خلال الإحاطة الصحفية اليومية للمتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق.

وسأل الصحفي: "في الإكوادور، أصدرتم بيانًا حول أعمال الشغب، لكن في المغرب تشهد البلاد منذ ثلاثة أيام احتجاجات واعتقالات، حيث يطالب الشباب بتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية. فلماذا لم تصدروا بيانًا مماثلًا؟".

وردّ المتحدث الأممي قائلًا: "نؤكد على أهمية احترام حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي في المغرب، كما هو الحال في أي مكان آخر".

الاحتجاجات في الإعلام الجزائري

شكلت الاحتجاجات المغربية مادة دسمة للإعلام الجزائري الرسمي وشبه الرسمي، الذي انطلق في تحليل مكثف ربط فيه المطالب الاجتماعية للشباب المغربي بسياق سياسي أوسع.

واستدعت وسائل الإعلام الجزائرية تعابير نقدية ولغة تاريخية في وصفها للأحداث، حيث استخدمت الإذاعة الرسمية مصطلح "المخزن" في وصف رجال الأمن المغربي، في إشارة إلى دلالات تاريخية تعيد إنتاج السرديات التقليدية للصراع.

ولم تتردد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في تقديم قراءة مغايرة لجوهر الاحتجاجات، حيث وصفتها بأنها "مناورة تستهدف الجزائر"، مطلقة بذلك العنان لموجة من التحليلات التخمينية التي حاولت ربط المطالب الاجتماعية للشباب المغربي بصراع جيوسياسي أوسع.

بينما ذهبت وسائل إعلام جزائرية أخرى إلى وصف التدخل الأمني بأنه "قمع عنيف للمحتجين السلميين" و"التعبير الواضح عن نظام سياسي قائم على العنف" وفق تعبيرها.

انتقادات لطريقة التعاطي مع مظاهرات المغرب

وقد أثار تعاطي الإعلام المحسوب على السلطة في الجزائر حفيظة البعض فتساءل بعض المنتقدين سبب التركيز على الاحتجاجات في المملكة وطريقة قمعها، في وقت بدا فيه أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية المماثلة داخل الجزائر لم تحظَ بنفس مستوى التغطية. كما برز سؤال آخر: كيف تحوّلت احتجاجات ومطالب مشروعة في المغرب إلى "مناورة" و"مؤامرة" ضد الجار الجزائري.

جيل زد يقود احتجاجات المغرب

دخلت الاحتجاجات الشبابية في المغرب يومها السادس، حيث شهدت عدة مدن موجة احتجاجات للمطالبة بتحسين التعليم والصحة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وأعلنت وزارة الداخلية إصابة المئات من عناصر الأمن والمدنيين واعتقال أكثر من 400 شخص منذ اندلاع التحركات، وسط مواجهات بين الشرطة والمحتجين أسفرت حتى الآن عن مقتل شخصين عل الأقل.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن الجنوب مثل تيزنيت وإنزكان وآيت عميرة، إضافة إلى مدن الشرق مثل وجدة، وكذلك العاصمة الرباط.

وتنوعت أساليب الاحتجاج بين الهتافات المناهضة للفساد وإغلاق الطرق وإضرام النار في سيارات وممتلكات عامة وخاصة.

وتقود الاحتجاجات حركة "جيل زد 212"، وهي فضاء شبابي مستقل تشكل عبر منصة "ديسكورد"، وتركز على المطالبة بإصلاح التعليم والصحة وتوجيه الموارد لمواجهة الفساد بدل المشاريع الكبرى مثل تجهيز الملاعب لمونديال 2030.

ويشير اسم الحركة إلى فئة الشباب المولودين بين عامي 1997 و2012، الذين نشأوا في ظل الثورة الرقمية ويعبرون عن مطالب اجتماعية مستجدة، غير مرتبطة بالأحزاب التقليدية.