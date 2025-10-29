Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

فيديو - دخان ودمار في غزة.. نحو مئة قتيل إثر غارات إسرائيلية مكثفة

مبانٍ مدمرة نتيجة العمليات البرية والجوية الإسرائيلية تقف في قطاع غزة، كما يُرى من جنوب إسرائيل، يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (صورة أسوشيتد برس/أهاد زفيغنبرغ)
مبانٍ مدمرة نتيجة العمليات البرية والجوية الإسرائيلية تقف في قطاع غزة، كما يُرى من جنوب إسرائيل، يوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (صورة أسوشيتد برس/أهاد زفيغنبرغ) حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

غارات إسرائيلية عنيفة على غزة تقتل نحو 100 شخص بينهم أطفال.

شهدت سماء قطاع غزة صباح الأربعاء، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع خلال الليل، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، بينهم عدد كبير من الأطفال.

اعلان
اعلان

أوامر نتنياهو بـ"ضربات قوية"

وجاءت هذه الغارات بعد أن أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أوامر مباشرة للجيش بتنفيذ "ضربات قوية" ضد مواقع في قطاع غزة، عقب تقارير إسرائيلية أفادت بأن مقاتلين من حركة حماس أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية في جنوب القطاع.

واتهم نتنياهو في وقت سابق حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة سلّمت بقايا جثة رهينة كان الجيش قد عثر على رفاته سابقًا، مؤكّدًا أنه سيجتمع مع الأجهزة الأمنية لبحث طبيعة الرد الإسرائيلي على ما وصفه بـ"انتهاكات حماس".

Related

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ إسرائيل "لم تخالف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشددًا على أهمية الالتزام بالالتزامات المتبادلة بين الطرفين.

ردّ حماس وتأجيل تسليم جثة رهينة

من جانبها، نفت حركة حماس مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار في مدينة رفح، ووصفت القصف الإسرائيلي على غزة بأنه"جزء من سلسلة انتهاكات" متهمة الجانب الإسرائيلي بمحاولة تقويض الهدنة.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الحركة تأجيل تسليم جثة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، احتجاجًا على "الانتهاكات المتكررة للهدنة"، مؤكدة أن "إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير وما قد يترتب عنه من انهيار التهدئة".

وقد ذكرت وزارة الصحة في غزة أنّ عدد القتلى الفلسطينيين خلال الحرب منذ عامين تجاوز 68,500 شخص.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

الأمم المتحدة تندد بغارات إسرائيل على غزة.. ونتنياهو يجري الليلة مشاورات أمنية بشأن لبنان

ثقة المستهلك الأمريكي تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر وسط قلق من إغلاق الحكومة

إسرائيل تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة في المياه الدولية.. وتركيا تتهمها بـ"القرصنة"