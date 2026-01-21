تضارب حول خروج قادة حماس من غزة وخطة إسرائيلية للسيطرة على المناطق خارج "الخط الأصفر"

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر في حركة حماس تصريحات متضاربة بشأن نية بعض قيادات الحركة مغادرة قطاع غزة.

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فقد كشفت مصادر أولى بأن "قيادات من التنظيم تستعد للخروج من القطاع بشكل آمن بعد إجراء ترتيبات تتعلق بمستقبل القطاع في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"؟.

وأشارت إلى أن "بعض الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، والذين يشغلون الآن مناصب رئيسية في الحركة، من المتوقع أن يسافروا إلى تركيا"، مؤكدة أن "هذا الخروج سيكون بلا عودة، على الأقل لسنوات".

وفي المقابل، قدمت مصادر أخرى للصحيفة رواية مغايرة، حيث قالت إن "بعض قادة حماس سيغادرون مؤقتًا لعقد لقاءات في مصر حول القوات الأمنية الحكومية في غزة، ثم سيعودون". بينما نفت مصادر مقيمة في غزة هذه التقارير بشكل "قاطع"، وشددت على أن "هذا الموضوع لم يُطرح مطلقًا".

المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ومخاوف إسرائيل

وتأتي هذه الأنباء المتضاربة بعد إعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تدعو إلى إقامة حكومة تكنوقراطية لإدارة القطاع.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن إسرائيل تعتبر أن أي إطار مدني لحكم غزة لن ينجح دون معالجة ملف السلاح والسيطرة الميدانية، معتبرة أن إنشاء قوة استقرار دولية ما زال متعثرًا بسبب "استمرار سيطرة حماس وعدم استعداد دول لإرسال قوات إلى منطقة قد تشهد مواجهات عسكرية".

وبحسب مصادر إسرائيلية للصحيفة، تُبحث حاليًا خطة لعملية جديدة في غزة تهدف إلى السيطرة على المناطق الواقعة خارج "الخط الأصفر".

كما أشارت تقديراتها إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تعرف مكان جثة الرهينة، مع التأكيد على ضرورة استكمال الجهود وفق التفاهمات مع الوسطاء.

في المقابل، أوضح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة "وفرت كل المعلومات المتاحة لديها عن رفات الرهينة ران جويلي"، واتهمت إسرائيل بأنها "تعوق جهود البحث عنه في مناطق الخط الأصفر".