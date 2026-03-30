إيران تتهم إسرائيل باستهداف الكويت وتلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية

اتهم الجيش الإيراني إسرائيل بالوقوف وراء عملية استهداف محطة لتحلية المياه في دولة الكويت، بهدف "تلفيق التهمة للجمهورية الإسلامية وتوريطها مع جيرانها".

ووصف مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية الهجوم على البنية التحتية المدنية للكويت بأنه "دليل قاطع وملموس على خسة ودناءة المحتلين الصهاينة"، مشيراً إلى أن لجوء الاحتلال لمثل هذه الأساليب الاستخباراتية الدنيئة يعكس مساعيه اليائسة لخلط الأوراق وإشعال فتيل أزمات جديدة في الإقليم.

وهدد الجيش الإيراني بمواصلة عملياته العسكرية المفتوحة والموسعة، مؤكداً أن "جميع القواعد والجنود والمصالح التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب كافة البنى التحتية والمنشآت العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني، ستبقى أهدافاً رئيسية ومستمرة لنيران القوة الضاربة الإيرانية".

ودعا البيان العسكري كافة دول منطقة غرب آسيا إلى "توخي أقصى درجات الحيطة واليقظة تجاه هذه الفتن والمخططات الخبيثة التي يثيرها التحالف الأمريكي-الصهيوني"، مطالباً حكومات وشعوب الإقليم بـ "ضرورة التحرك الجاد لوضع حد للتواجد العسكري الأمريكي المجرم، وطرد الصهاينة المحتلين بصفة نهائية لضمان أمن واستقرار المنطقة".

والاثنين، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية أن "الاعتداءات الإيرانية والتي طالبت محطة لتوليد الكهرباء تسبب بقمتل عامل من الجنسية الهندية إلى جانب وقوع أضرار مادية في المبنى داخل الموقع المستهدف".

وقالت الوزارة في بيان: "تعرض مبنى خدمي إي إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت ما أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية وتضرر المبنى بأضرار مادية جسيمة".

وأضاف البيان أن "الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري، وفق خطط الطوارئ المعتمدة، للتعامل مع تداعيات الحادث، واستمرار كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات ذات الصلة لتأمين المواقع المتضررة".

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

وفي سياق آخر، أعلنت إيران أنها تدرس الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في ظل استمرار الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على منشآتها النووية منذ شهر من الحرب.

والاثنين، قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية ‌إسماعيل بقائي إن البرلمان ​يدرس إمكانية الانسحاب ​من معاهدة عدم انتشار ⁠الأسلحة النووية، ​مؤكدا في الوقت ​نفسه أن طهران لم ولن تسعى إلى امتلاك ​أسلحة نووية.

وتساءل ​بقائي: "ما فائدة الانضمام إلى معاهدة ‌لا ⁠تكتفي فيها أطراف متسلطة على المستوى الدولي بعدم ​السماح لنا ​بالاستفادة ⁠من حقوقنا، بل تهاجم ​أيضا منشآتنا النووية؟"، ​مضيفا ⁠أن طهران ستحترم المعاهدة طالما ⁠أنها ​عضو فيها.

وفي وقت سابق، ذكرت تسنيم شبه الرسمية أن البرلمان الإيراني والمؤسسات الأمنية طرحا على أجندتهما إمكانية الانسحاب من المعاهدة بسبب امتعاضهما من موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

وانضمت إيران إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، ما يجعلها من الدول الموقعة على المعاهدة منذ مراحلها الأولى.

وقعت إيران على المعاهدة في 1 يوليو 1968، وهو اليوم نفسه الذي فُتح فيه باب التوقيع دولياً، ما يؤكد التزامها المبكر بالمعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية.

وبعد ذلك، صادق البرلمان الإيراني على المعاهدة رسمياً في فبراير 1970، لتصبح الخطوة التشريعية الرسمية التي تثبت التزام الدولة بالنظام الدولي للرقابة على الأسلحة النووية.

وأصبحت المعاهدة ملزمة قانونياً لإيران منذ 5 مارس 1970، تاريخ دخولها حيز التنفيذ على الصعيد العالمي، ما يعني أن إيران أصبحت منذ ذلك الوقت ملزمة بالقيود والالتزامات التي تفرضها المعاهدة على جميع الدول الأطراف.

استهداف جامعات إيرانية

وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه شن غارة على جامعة الإمام الحسين التي يديرها الحرس الثوري الإيراني بزعم إشرافها على البحث وتطوير الأسلحة المتقدمة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "مؤخرا، تم ضرب أحد المواقع الأساسية للبنية التحتية العسكرية للحرس الثوري الإيراني، والذي يقع ضمن حرم جامعة الإمام الحسين، المؤسسة الأكاديمية العسكرية الرئيسية للحرس الثوري، والتي تُستخدم أيضا كمرفق احتياطي للطوارئ لأجهزة الجيش التابعة للنظام".

وليل الجمعة - السبت، سُمِع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا، ما أدى إلى أضرار بالمباني دون وقوع إصابات.

وأصدرت الجامعة بياناً أدانت فيه "الهجوم الجوي الذي استهدف مباني تعليمية وبحثية داخل الحرم الجامعي"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. وعقب ذلك، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد اتهامه واشنطن وتل أبيب بتدمير جامعتين في إيران.

تأكيد مقتل تنكسيري

كما أعلنت إيران الاثنين مقتل قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، بعد أيام على إعلان إسرائيل استهدافه في غارة جوية بمدينة بندر عباس جنوب البلاد.

وأكد بيان نشره "سباه نيوز" أن تنكسيري توفي متأثراً بجروح بالغة، مشيراً إلى أنه كان مسؤولاً عن إغلاق مضيق هرمز أمام السفن.

كان الجيش الإسرائيلي قد أكد أن تنكسيري "يعد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية وصاحب النفوذ الواسع في الاستراتيجية البحرية لطهران، لا سيما فيما يتعلق بملف تهديد إغلاق مضيق هرمز".

جزيرة خرج الاستراتيجية

وتتزامن هذه التوترات مع تلميح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على مركز التصدير النفط، في جزيرة خرج الإيرانية، مشيرا إلى أن لدى واشنطن خيارات عدة في هذا الصدد.

تُعد جزيرة خرج أحد أهم المفاصل الحيوية في الاقتصاد الإيراني، إذ تمثل الشريان الرئيسي الذي تعتمد عليه طهران في تصدير النفط وتأمين مواردها المالية.

وتُصنّف الجزيرة كالمحطة الأساسية لتصدير الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، حيث يمر عبرها ما بين 90% و95% من إجمالي الصادرات النفطية.

كما تحتضن بنية تحتية متطورة تشمل أرصفة عملاقة قادرة على استقبال ناقلات النفط الضخمة، إلى جانب منشآت تخزين كبيرة تتيح استمرار التصدير حتى في حال تعطل بعض خطوط الإمداد البرية.

وتستمد الجزيرة أهميتها أيضًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في شمال الخليج العربي، على بعد نحو 25 كيلومترًا من الساحل الإيراني، ما يمنح طهران قدرة على مراقبة وتأمين خطوط الملاحة في تلك المنطقة الحساسة.

وترتبط خرج بشبكة معقدة من خطوط الأنابيب البحرية التي تنقل النفط من أبرز الحقول البرية، مثل أهواز وغشساران، ما يعزز دورها كمركز تجميع وتصدير رئيسي.

ارتفاع أسعار النفط

وإثر تصريحات ترامب بخصوص الاستيلاء على النفط الإيراني والسيطرة على الميناء النفطي في جزيرة خرج، ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر خام برنت من بحر الشمال، تسليم مايو، 116.75 دولار للبرميل في بداية التداول، ارتفع بنسبة 3.01% ليصل إلى 115.96 دولار، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو، بنسبة 1.93% مسجلا 101.56 دولار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

في السياق الداخلي، أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني الاثنين عن عودة التيار الكهربائي إلى طهران ومحافظة البرز بعد انقطاعات ناجمة عن هجمات استهدفت منشآت الطاقة.

وقال مصطفى رجبي للتلفزيون الرسمي: "شبكة الكهرباء مستقرة بالكامل، وقد حُلت المشكلات في طهران وفي محافظة البرز"، في ظل تهديدات ترامب بتدمير محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.