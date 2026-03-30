البيت الأبيض: ترامب مهتم بأن يساهم العرب في تكاليف الحرب على إيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين خلال إحاطة صحفية، إن الرئيس دونالد ترامب مهتم بأن تدفع الدول العربية للولايات المتحدة مقابل الحرب في إيران، مؤكدة أن المحادثات مع طهران جارية رغم نفي الأخيرة.

وأشار أحد الصحفيين خلال الإحاطة إلى كيفية مساهمة الدول العربية سابقًا في تغطية جزء كبير من تكاليف الولايات المتحدة للحرب في الخليج في التسعينيات، وسأل عما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في تكرار هذا السيناريو.

فأجابت ليفيت: "هذا أمر يثير اهتمام الرئيس، ومن المحتمل أن يدعوهم للقيام به"، مضيفة: "لن أتحدث نيابة عنه في هذا الشأن، لكن بالتأكيد هي فكرة يعرفها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد عنها منه لاحقًا".

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المحادثات مع إيران تجري خلف الكواليس، رغم إنكار النظام الإيراني ذلك.

وأضافت ليفيت: "رغم كل التصريحات العلنية التي تسمعونها من النظام والتقارير الكاذبة، فإن المحادثات مستمرة وتسير بشكل جيد. ما يُقال علنًا يختلف بالطبع كثيرًا عما يُنقل إلينا بشكل خاص".

وكانت إيران قد نفت قبل أسبوع ادعاءات الرئيس دونالد ترامب حول إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الرئيس ترامب على منصته تروث سوشيال أن هناك مناقشات جدية جارية مع النظام الإيراني الجديد لإنهاء العمليات في إيران.

وشدد ترامب على أن المسار التفاوضي لا يزال قائمًا ويشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن هناك "تقدمًا كبيرًا" تحقق في المحادثات الرامية إلى إنهاء العمليات العسكرية.

وأوضح أن واشنطن تتواصل مع أطراف وصفها بـ"الأكثر عقلانية"، في محاولة للوصول إلى اتفاق يضع حدًا للحرب، ما يعكس استمرار الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع التصعيد الميداني.

وجاء في منشور ترامب: "لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا لأي سبب من الأسباب، وهو ما سيحدث على الأرجح، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورًا، فسوف نختم إقامتنا الرائعة في إيران بتفجير وتدمير كامل لجميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك وربما جميع محطات التحلية!، والتي لم نتعرض لها عمدًا بعد".

مع استمرار الحرب مع إيران، وردت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة قد تنشر قوات برية في البلاد. وخلال الإحاطة الصحفية، استعرضت ليفيت الإنجازات العسكرية الأمريكية في إيران.

وقالت: "بحرية إيران لا تمتلك أي سفن تعمل في الممرات البحرية الرئيسية ولا قدرة على إسقاط القوة البحرية، ولهذا تم تقييمها بأنها غير فعالة قتاليًا".

وتبادلت ليفيت الحوار مع أحد الصحفيين حول منشور ترامب في تروث سوشيال، والذي جادل بأن استهداف البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب.

في المقابل، ردت ليفيت قائلة: "بالطبع ستعمل هذه الإدارة والقوات المسلحة الأمريكية دائمًا ضمن إطار القانون، ولكن فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الكاملة لعملية الغضب الملحمي".