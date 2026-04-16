تحرك تفاوضي في طهران.. وترامب يعلن محادثات بين زعيمي إسرائيل ولبنان الخميس

وفي هذا السياق، تتواصل الوساطة الباكستانية التي أطلقها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تمهيدًا لاستضافة جولة تفاوضية جديدة في إسلام آباد. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن مسؤولين إيرانيين سيبحثون، الخميس، مع منير تفاصيل الرسائل التي جرى تبادلها بين واشنطن وطهران منذ الأحد الماضي.

اعلان اعلان

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه يناقش إمكان عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران، معربًا عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، وذلك رغم تلويح طهران بتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر ردًا على الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها.

على المسار اللبناني، نقل موقع "إكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) انتهى من دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زعيمين من إسرائيل ولبنان سيجريان اتصالًا الخميس، بعد أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود توافق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هدف احتواء إيران.

وأضاف نتنياهو أن الهدف الأول لإسرائيل في إطار المفاوضات المباشرة مع لبنان، وهي الأولى منذ عقود، يتمثل في ضمان نزع سلاح حزب الله، وفق تعبيره.

التغطية الحيّة: