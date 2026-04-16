تحرك تفاوضي في طهران.. وترامب يعلن محادثات بين زعيمي إسرائيل ولبنان الخميس

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يومه التاسع، في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية لعقد جولة ثانية من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب ويثبّت التهدئة القائمة.
وفي هذا السياق، تتواصل الوساطة الباكستانية التي أطلقها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، تمهيدًا لاستضافة جولة تفاوضية جديدة في إسلام آباد. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن مسؤولين إيرانيين سيبحثون، الخميس، مع منير تفاصيل الرسائل التي جرى تبادلها بين واشنطن وطهران منذ الأحد الماضي.
من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه يناقش إمكان عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران، معربًا عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، وذلك رغم تلويح طهران بتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر ردًا على الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها.
على المسار اللبناني، نقل موقع "إكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) انتهى من دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.
وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زعيمين من إسرائيل ولبنان سيجريان اتصالًا الخميس، بعد أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين.
في موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود توافق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هدف احتواء إيران.
وأضاف نتنياهو أن الهدف الأول لإسرائيل في إطار المفاوضات المباشرة مع لبنان، وهي الأولى منذ عقود، يتمثل في ضمان نزع سلاح حزب الله، وفق تعبيره.
التغطية الحيّة:
البث المباشر انتهى
دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ
الإسعاف الإسرائيلي: إجلاء 8 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة جراء الهجوم الصاروخي لحزب الله على مناطق الشمال
الجيش الإسرائيلي كثف الغارات والقصف المدفعي على جنوب لبنان قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
الخارجية الإيرانية: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بلبنان ونؤكد أنه في إطار اتفاق طهران وواشنطن بوساطة باكستانية
رحبت وزارة الخارجية الايرانية باعلان وقف اطلاق النار في لبنان، مؤكدة انه ياتي في اطار اتفاق بين طهران وواشنطن بوساطة باكستانية.
واكدت الخارجية الايرانية ان ايران شددت منذ البداية على ضرورة ارساء وقف اطلاق نار متزامن في المنطقة باسرها بما فيها لبنان.
واشادت بالجهود التي بذلتها باكستان خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، والتي افضت الى اعلان وقف اطلاق النار لمدة عشرة ايام في لبنان.
وشددت الخارجية الايرانية على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، الى جانب اطلاق سراح الاسرى.
كما اكدت اهمية عودة النازحين اللبنانيين وبدء عملية اعادة الاعمار بدعم من المجتمع الدولي.
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الأشخاص في كرميئيل أحدهم بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي من لبنان
الخارجية الأميركية تنشر نص اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
نشرت وزارة الخارجية الأميركية نص اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل.
وجاء في نص الاتفاق بحسب بيان الخارجية الأميركية:
"عقب محادثات مباشرة ومثمرة جرت في 14 أبريل بين حكومتي الجمهورية اللبنانية (المشار إليها فيما يلي بـ "لبنان") ودولة إسرائيل (المشار إليها فيما يلي بـ "إسرائيل")، بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، توصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم يعمل بموجبه كلا البلدين على تهيئة ظروف مؤاتية لإحلال سلام دائم بين الدولتين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامتها الإقليمية، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس.
ويقر كلا البلدين بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة اللبنانية جراء المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتي تقوض سيادة لبنان وتهدد الاستقرار الإقليمي. كما يدرك كلا البلدين ضرورة كبح جماح أنشطة تلك المجموعات، بحيث تكون القوات الوحيدة المخولة بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما يلي بـ "قوى الأمن اللبنانية").
ويؤكد كل من إسرائيل ولبنان أن الدولتين ليستا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.
وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفهم الولايات المتحدة ما يلي:
1. ستقوم إسرائيل ولبنان بتنفيذ وقف للأعمال العدائية يبدأ في 16 أبريل/نيسان 2026، في الساعة 17:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (EST)، وذلك لفترة أولية مدتها عشرة أيام، كبادرة حسن نية من جانب حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين إجراء مفاوضات بحسن نية وصولاً إلى اتفاق دائم للأمن والسلام بين إسرائيل ولبنان.
2. يجوز تمديد هذه الفترة الأولية بموجب اتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل، شريطة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، وبقدر ما يثبت لبنان فعلياً قدرته على بسط سيادته.
3. تحتفظ إسرائيل بحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مُخطط لها أو وشيكة أو جارية. ولن يحول وقف الأعمال العدائية دون ممارسة هذا الحق. وفضلاً عن ذلك، لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية —بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة— داخل الأراضي اللبنانية، سواء براً أو جواً أو بحراً.
4. اعتباراً من 16 أبريل 2026، الساعة 17:00 بتوقيت الساحل الشرقي (EST) فصاعداً، وبدعم دولي، ستتخذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لمنع "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة المارقة الأخرى غير التابعة للدولة داخل الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي هجمات أو عمليات أو أنشطة عدائية ضد أهداف إسرائيلية.
5. تقر جميع الأطراف بأن القوات الأمنية اللبنانية تتحمل المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني؛ ولا يحق لأي دولة أو مجموعة أخرى أن تدعي أنها الضامن لسيادة لبنان.
6. تطلب إسرائيل ولبنان من الولايات المتحدة تيسير إجراء مزيد من المفاوضات المباشرة بين البلدين، بهدف تسوية جميع القضايا العالقة —بما في ذلك ترسيم الحدود البرية الدولية— وصولاً إلى إبرام اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار والسلام الدائمين بين البلدين.
تدرك الولايات المتحدة أن الالتزامات المذكورة أعلاه سيتم قبولها من قبل إسرائيل ولبنان بالتزامن مع صدور هذا الإعلان. وقد صُممت هذه الالتزامات لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات بحسن نية تهدف إلى تحقيق سلام وأمن دائمين. وعلاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لدعم لبنان، وذلك كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".
🚨 Ten Day Cessation of Hostilities to Enable Peace Negotiations Between Israel and Lebanon https://t.co/FtH9mlnl3G— Department of State (@StateDept) April 16, 2026
حزب الله: ندعو الاهالي الى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
الإذاعة الإسرائيلية: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق غير مأهولة بالجليل الغربي
الخارجية الأميركية: يمكن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان باتفاق متبادل إذا أحرز تقدما في المفاوضات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان باتفاق متبادل، إذا أحرز تقدما في المفاوضات بين الجانبين.
وأشارت إلى أن "إسرائيل ستتخذ التدابير في لبنان حال رصدت هجمات وشيكة"، مشددة على أن "قوات الأمن اللبنانية مسؤولة حصرا عن سيادة لبنان والدفاع عن أراضيه"، مضيفة: "إسرائيل ولبنان تطلبان تسهيل المزيد من المفاوضات المباشرة بينهما".
كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن "المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تهدف لحل جميع القضايا ومنها ترسيم الحدود".
الجيش اللبناني: ندعو المواطنين إلى التريث في العودة إلى قرى وبلدات الجنوب لحين دخول الاتفاق حيز التنفيذ
ترامب يؤكد ان وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل "سيشمل حزب الله"
اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب للصحافيين الخميس أن وقف اطلاق النار المعلن بين لبنان واسرائيل سيشمل حزب الله، مبديا "ثقته" بان الحزب سيلتزم بوقف النار.
نتنياهو: لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق تاريخي مع لبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن وقف إطلاق النار مع لبنان يمثل فرصة لـ"سلام تاريخي"، مشددا على مطلبه بنزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي اتفاق.
واكد نتانياهو أن "لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع لبنان"، موضحًا أن القوات الإسرائيلية "ستبقى في الجنوب اللبناني ضمن منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات".
قاليباف: التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع مناطق النزاع هو أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن
رئيس البرلمان اللبناني: على الأهالي التريث في الانتقال إلى بلداتهم حتى تتضح الأمور وفق اتفاق وقف إطلاق النار
فون دير لايين ترحّب بوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل ولبنان
رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس بوقف إطلاق النار لعشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتبت فون دير لايين على منصة "إكس" إن "هذا الأمر متنفّس، إذ إن هذا النزاع أوقع بالفعل عددا كبيرا جدا من الضحايا"، معتبرة أن "ثمة حاجة الآن إلى مسار نحو سلام دائم".
المنسقة الأممية في لبنان: نرحب بوقف إطلاق النار الذي يتيح المجال للمفاوضات لتحديد الخطوات اللاحقة
حزب الله: استهدفنا بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة جنوبي لبنان وحققنا إصابة مؤكدة
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: وقف إطلاق النار في لبنان تم فرضه على إسرائيل
رئيس وزراء باكستان يلتقي أمير قطر في إطار جهود استئناف المحادثات بين طهران وواشنطن
التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تقود بلاده الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني الخميس في الدوحة، مع تكثيف إسلام آباد جهودها لعقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران.
وأوضح مكتب شريف في بيان أنه ناقش مع الشيخ تميم "تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما في منطقة الخليج"، وشددا على "أهمية خفض التصعيد والحوار والتنسيق الدولي الوثيق لضمان السلام والاستقرار لا سيما ضمان استمرار التدفق السلس لسلاسل إمداد الطاقة".
وأشاد أمير قطر بدور باكستان "في دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة وتعزيز الحوار الدبلوماسي"، بحسب البيان الباكستاني.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش لن ينسحب من المناطق التي وصل إليها في لبنان وسيعمل ضد أي تهديد يتبلور
نائب من حزب الله لـ"رويترز": السفير الإيراني أبلغنا بأن وقف إطلاق النار سيبدأ الليلة
أعلن عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب حسن فضل الله، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن السفير الإيراني أبلغ "حزب الله" بأن وقف إطلاق النار سيبدأ الليلة.
يديعوت أحرونوت: موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في لبنان تمت دون تصويت المجلس الوزاري المصغر عليها
جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي: الجيش سيواصل خلال فترة وقف إطلاق النار الحفاظ على مواقعه في جنوب لبنان
الرئاسة الفرنسية: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد على أهمية تحقيقه على الأرض
يائير لابيد بشأن الهدنة بين لبنان وإسرائيل: هذه ليست المرة الأولى التي تتحطم فيها جميع وعود حكومة نتنياهو
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: وقف إطلاق النار في لبنان خيانة لسكان شمال إسرائيل
ترامب: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض في أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان منذ 1983
رئيس الوزراء اللبناني: أرحب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين لبنان وإسرائيل، قائلاً: "هو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء".
وأضاف: "إذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت".
ولفت إلى أنه "لا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".
أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء. وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين…
رويترز عن مصدر وزاري: مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع لإجراء محادثات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان
ترامب: تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي
ترامب: أجريت محادثة ممتازة مع كل من عون ونتنياهو ووافقا على تحقيق السلام بين البلدين
القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: لم نتلق أمرا رسميا بعد بوقف إطلاق النار في لبنان ونواصل القتال بكامل قوتنا
أعلنت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنها لم تتلق حتى الآن أمرا رسميا بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة استمرار العمليات القتالية بكامل القوة.
وأشارت إلى احتمال ازدياد وتيرة إطلاق الصواريخ خلال الساعات المقبلة، مع التركيز على بلدات حدودية.
أكثر من 50 غارة استهدفت القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان خلال الساعتين الماضيتين
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، نفذ خلال الساعتين الماضيتين، أكثر من 50 غارة جوية استهدفت قرى القطاعين الغربي والأوسط، في قضاءي صور وبنت جبيل.
وتسببت الغارات بوقوع اصابات ودمار كبير في البنى التحتية والأحياء السكنية وشبكات الكهرباء والمياه.
الخارجية الروسية: حصار الولايات المتحدة لمضيق هرمز غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي ويسهم في تصعيد الصراع
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: التوجه هو نحو وقف إطلاق النار في لبنان وترامب يريد حصول ذلك خلال أيام
أكسيوس عن مسؤول عسكري إسرائيلي: من الممكن الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم
أفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، بإمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم.
وفي السياق، نقل الموقع عن مسؤول أميركي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرحب بقبول إسرائيل وقف إطلاق النار في حربها مع حزب الله.
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب تحدث مع نتنياهو مرة على الأقل خلال آخر 24 ساعة قبل اتصال ترامب بالرئيس اللبناني
الرئاسة اللبنانية: ترامب أكد في اتصال هاتفي مع عون التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف اطلاق النار في أسرع وقت
أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أنه "تم اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من اجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة".
وبحسب البيان، تمنى عون على ترامب استمرار هذه الجهود لوقف النار بأسرع وقت ممكن، مشيرًا الى أن "ترامب رد بدعمه للرئيس عون ولبنان وتشديده على التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف النار في اسرع وقت".
تم اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون جدد خلاله الرئيس عون شكره للجهود التي يبذلها ترامب من اجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتامين السلم والاستقرار بشكل دائم تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة وتمنى عليه استمرار هذه…
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في حيفا ومحيطها إثر إطلاق صواريخ من لبنان
إعلام لبناني: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدّث هاتفيًّا مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
معلومات mtv: ترامب يتحدّث هاتفيًّا مع الرئيس عون
الجيش اللبناني يعلن مقتل شخص وإصابة 3 بينهم جندي نتيجة الغارة الإسرائيلية على جسر القاسمية
أعلن الجيش اللبناني مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم جندي، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت جسر القاسمية.
وأوضح الجيش اللبناني أن استهداف الجسر يأتي بهدف عزل وفصل منطقة جنوب نهر الليطاني عن شماله.
بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٦، في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، تم استهداف جسر القاسمية البحري – صور وتدميره، بهدف فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله وعزلها. كما أسفر الاعتداء عن استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرَين، إلى جانب إصابة أحد العسكريين من عداد الوحدة المتمركزة على الجسر.— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 16, 2026
القيادة المركزية الأمريكية: 14 سفينة عادت أدراجها امتثالا لتوجيهات القوات الأمريكية بعد 72 ساعة من فرض الحصار
U.S. forces are focused, vigilant, and highly motivated as they execute a blockade on vessels attempting to enter or exit Iranian ports. After 72 hours of enforcement, 14 vessels have turned around to comply with the blockade at the direction of American forces. pic.twitter.com/0n4dOXCx2e— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2026
المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: لا توجد مواعيد محددة حتى الآن لجولة محادثات جديدة
وزارة الصحة اللبنانية: 2196 قتيلا و7185 جريحا في حصيلة الغارات الاسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي
وزير دفاع إسرائيل يتوعد إيران بضربات "أشد إيلاما" اذا رفضت المقترح الأميركي
توعد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس الخميس إيران بضربات "أشد إيلاما" إذا رفضت المقترح الأميركي الذي يركز على التخلي عن "التسلح النووي"، وذلك في مباحثات تجرى بوساطة باكستانية.
وقال كاتس "تقف إيران عند مفترق طرق تاريخي، أحد الطريقين هو التخلي عن نهج الإرهاب والتسلح النووي... بما يتماشى مع المقترح الأميركي، أما الطريق الآخر فيؤدي إلى الهاوية".
وأضاف "إذا اختار النظام الإيراني الطريق الثاني، فسيكتشف وبشكل سريع أن هناك أهدافا أكثر إيلاما من تلك التي قمنا بضربها" في الحرب المشتركة التي بدأت في 28 شباط/فبراير.
نائب في حزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "سقطة كبيرة" للسلطة اللبنانية
وصف النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن الخميس المفاوضات المباشرة مع اسرائيل بأنها "سقطة كبيرة" للسلطة اللبنانية، داعيا إياها الى وقف "مسلسل التنازلات" بلا طائل لإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة التي ترعى المحادثات غير المسبوقة بين الطرفين.
وقال الحاج حسن في مقابلة مع وكالة فرانس برس من مكتبه في مجلس النواب بوسط بيروت "المفاوضات المباشرة خطيئة كبيرة وسقطة كبيرة من علو شاهق للسلطة اللبنانية... ولا مصلحة فيها للوطن".
وحضّ المسؤولين على "وقف مسلسل التنازلات والسقطات بلا طائل وبلا مقابل وبلا نتيجة".
حزب الله: قصفنا بدفعات صاروخية كبيرة تجمعا للجيش الاسرائيلي في مدينة بنت جبيل
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار في لبنان ابتداء من مساء اليوم الخميس
أفادت صحيفة هآرتس بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار في لبنان، من المتوقع أن يبدأ عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين في الجيش، أن قادة كبارا تلقوا تعليمات بالتحضير لتهيئة القوات المنتشرة حاليا في جنوب لبنان للهدنة المرتقبة، والتي أُبلغوا بأنها قد تبدأ بين الساعة السابعة مساء ومنتصف الليل.
هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"
أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها "طالما لزم الأمر".
وقال هيغسيث في اليوم الرابع من دخول الحصار الذي أعلنته واشنطن للموانئ الإيرانية حيّز التنفيذ: "لأكُن واضحا، هذا الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها. وسنواصل هذا الحصار طالما لزم الأمر".
الرئيس اللبناني يشكر روبيو في اتصال هاتفي على "جهود" وقف إطلاق النار مع إسرائيل
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تلقّى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من اجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات / من جهته اكد روبيو استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لاحلال…
قاليباف: وقف إطلاق النار في لبنان هو بأهمية وقف إطلاق النار في إيران
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري الخميس، أنّ وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان، هو بالأهمية ذاتها لوقف إطلاق النار في الجمهورية الإسلامية في الحرب مع الولايات المتحدة والدولة العبرية.
وأكد قاليباف لبري أنّه "بالنسبة إلينا، وقف إطلاق النار في لبنان هو على القدر ذاته من الأهمية لوقف إطلاق النار في إيران". وأوضح في بيان عبر تلغرام أنّ طهران سعت خلال المحادثات مع واشنطن في إسلام آباد وما تلاها إلى "إجبار خصومنا على إرساء وقف دائم لإطلاق النار في جميع مناطق النزاع، وفقا للاتفاق" الذي أبرم في الثامن من نيسان/أبريل وأرسى هدنة لأسبوعين.
المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي هجوم بري على إيران لن يُبقي أحدًا من المعتدين على قيد الحياة
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا إن "أي اعتداء بري على إيران لن يُبقي أحدًا من المعتدين على قيد الحياة".
وأفادت وكالة "تسنيم" بأن أكرمي نيا صرّح، الخميس، في مقابلة متلفزة: "نحن نواجه هذا العام ظروفًا خاصة، ووحدات الجيش في حالة تأهّب. إن وقف إطلاق النار الحالي لا يختلف كثيرًا عن ظروف الحرب بالنسبة لنا، ولذلك لا يمكن إقامة مراسم العرض العسكري كما في السنوات الماضية في المدن. وبدلًا من ذلك، حاولنا تنظيم برامج ثقافية متنوعة في المدن وثكنات الجيش".
التلفزيون الرسمي الإيراني: لقاء في طهران بين قاليباف وقائد الجيش الباكستاني
قتيل بغارة اسرائيلية على طريق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بدمشق
قتل شخص الخميس جراء غارة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ضهر البيدر الجبلي الذي يربط بين بيروت ودمشق، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وقالت الوكالة إن مسيرة اسرائيلية أغارت على "سيارة على طريق ضهر البيدر"، وهي منطقة بعيدة عن الحدود بين لبنان واسرائيل، مشيرة إلى أنها أدّت إلى "سقوط شهيد" وإلى "ضغط سير كثيف" نتيجة قطع جزء من الطريق.
الرابيد المستهدف على ضهر البيدر
الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل وفق المبادرة الرئاسية
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط Hamish Nicholas Falconer :
- وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.
- لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي…
غارة إسرائيلية تدمّر جسرا رئيسيا في جنوب لبنان
دمّرت غارة إسرائيلية، الخميس، جسرا رئيسيا في جنوب لبنان، هو الأخير الذي يربط بين منطقة جنوب نهر الليطاني وشماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وأوردت الوكالة "شنّ الطيران الحربي المعادي غارة إستهدفت جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل". وكان الجيش الاسرائيلي دمّر تباعا منذ 2 آذار/مارس أربعة جسور رئيسية على نهر الليطاني الذي يقسم جنوب لبنان الى قسمين.
رئاسة البرلمان اللبناني: نبيه بري تلقّى اتصالًا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف جرى خلاله التأكيد على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان
وزيرة إسرائيلية: نتنياهو "سيتحدث" مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
قالت وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غمليئيل، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتحدث مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.
وأضافت الوزيرة، وهي عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "سيتحدث رئيس الوزراء للمرة الأولى مع رئيس لبنان بعد سنوات طويلة من الانقطاع الكامل للمباحثات بين البلدين"، معربة عن أملها في "أن تؤدي هذه الخطوة في نهاية المطاف إلى الازدهار والتقدم للبنان كدولة".
حزب الله: قصفنا بدفعات صاروخية مستوطنات كريات شمونة وكفار غلعادي ومسكاف عام ومرغليوت
الجيش الإسرائيلي: قواتنا دمرت نحو 70 بنية تحتية لحزب الله في بنت جبيل جنوبي لبنان خلال دقيقة واحدة
#عاجل قوات وحدة ايغوز دمرت نحو 70 بنية تحتية لحزب الله الإرهابي في بنت جبيل خلال دقيقة واحدة فقط
🔸تعمل قوات لواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 98 على تعميق العملية البرية المركزة وتدمير البنى التحتية الإرهابية في جنوب لبنان.
🔸في إطار نشاط عملياتي في منطقة قصبة عيناتا في منطقة…
الجيش الإسرائيلي يبث مشاهد قال إنها توثق استهداف عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
🔸تواصل قوات اللواء 769 تحت قيادة الفرقة 91 عملياتها البرية المركزة في جنوب لبنان وتمكنت من احباط محاولتين لخلايا إرهابيين من حزب الله تنفيذ مخططات إرهابية ضد القوات العاملة هناك وتمكنت من القضاء على المخربين.
🔸كما عثرت القوات على وسائل قتالية عديدة من بينها بناطق من نوع…
وكالة "فارس": مقتل 3 من قوات الشرطة الإيرانية في إطلاق نار من مسلحين مجهولين في محافظة سيستان وبلوشستان
"يسرائيل هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين: لا نستبعد وقف الهجمات في العمق اللبناني ضمن وقف محتمل لإطلاق النار
"يسرائيل هيوم" عن مسؤولين إسرائيليين: وقف إطلاق النار المحتمل سيكون مع استمرار الهجمات جنوب نهر الليطاني.
"يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية وأميركية: يرجح عقد الاجتماع القادم بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الأسبوع المقبل.
"تسنيم": حسم جولة المفاوضات المقبلة بانتظار تقييم لقاء قائد الجيش الباكستاني
كشف مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" أن القرار بشأن جولة المفاوضات المقبلة مع الأميركيين سيُتخذ بعد تقييم نتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني.
وصرح المصدر عينه: "عقب اللقاء الذي يعقده الوفد الباكستاني برئاسة عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، مع المسؤولين الإيرانيين، سيقوم الفريق الإيراني بإجراء التقييمات اللازمة، وبناءً عليها سيتم اتخاذ القرار بشأن الجولة القادمة من المفاوضات بين إيران وأميركا".
وأضاف المصدر: "إن وقف إطلاق النار في لبنان يُعد إشارة إيجابية لقرار إيران بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات، ولكن يجب على أميركا الالتزام بالإطار المنطقي للمحادثات، وألا تعرقل المسار عبر المطالب المفرطة أو نقض العهود التي سبقت وقف إطلاق النار".
المتحدث باسم الخارجية الباكستانية: باكستان ستواصل الاضطلاع بدورها لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن
مصدر رسمي لبناني لـ "فرانس برس": ليس لدينا معلومات عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الإسرائيلي
أفاد مصدر رسمي لبنان وكالة "فرانس برس"، الخميس، بأن لبنان لم يتبلّغ بعد عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الاسرائيلي، تعليقا على ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اتصال سيحصل بين "الزعيمَين" الإسرائيلي واللبناني.
وقال المصدر "ليس لدينا أي معلومات حول أي اتصال مع الجانب الاسرائيلي ولم نتبلّغ أي شيء عبر القنوات الرسمية".
وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عاما. سيحدث ذلك غدا".
الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذارًا عاجلًا للبنانيين جنوب نهر الزهراني بالإخلاء
#عاجل‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
🔸إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
🔴الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم…