ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لـ10 أيام: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي ببدء وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.

وقال ترامب إن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه سيدعو كلاً من نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض في ما وصفه بأنه "أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن ممثلين عن البلدين التقوا يوم الثلاثاء في العاصمة واشنطن بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو.

وكلف ترامب نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، بالعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى ما وصفه بـ"سلام دائم".

وأضاف ترامب أن هذا الاتفاق، في حال جرى تنفيذه بالكامل، سيشكل "الحرب العاشرة" التي ينجح في إنهائها على مستوى العالم.

وأعلن ترامب أنه سيدعو "نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء أول محادثات ذات معنى بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983"، مضيفا :"الجانبان يرغبان في رؤية السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة".

اتصال هاتفي بين ترامب وعون

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، عن اتصال هاتفي جرى بعد ظهر الخميس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزاف عون.

وذكر البيان أن الرئيس عون جدد خلال الاتصال شكره للجهود التي تبذلها واشنطن بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيداً لتحقيق العملية السلمية في المنطقة.

وأضاف البيان أن الرئيس عون تمنى على نظيره الأمريكي استمرار هذه الجهود لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد الرئيس ترامب دعمه للرئيس عون ولبنان، مشدداً على التزامه تلبية الطلب اللبناني بوقف إطلاق النار في أسرع وقت.

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجتمع بشكل عاجل

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وزاري إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل اجتمع لإجراء محادثات عاجلة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

في المقابل، وصف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الاتفاق بأنه "خيانة لسكان شمال إسرائيل"، في موقف يعكس انقساماً داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حيال التهدئة على الجبهة الشمالية.

ترحيب لبناني رسمي بالاتفاق

وعلى الجانب اللبناني، رحب رئيس وزراء لبنان بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، قائلاً إنه "مطلب لبناني سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب".

ونقلت رويترز عن النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله قوله إن السفير الإيراني أبلغ الحزب بأن وقف إطلاق النار سيبدأ الليلة.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد تلقى الخميس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجّه له خلاله الشكر على "جهود" واشنطن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، و"دعمها للبنان على كافة المستويات".

من جهته، أكد روبيو خلال الاتصال "استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان"، معرباً عن دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون.

ولم يذكر البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية أي تواصل مباشر بين الرئيس عون ومسؤولين إسرائيليين.

سيناريوهات أميركية لخفض التصعيد

وترى أطراف معنية بالملف أن خفض التصعيد في لبنان قد يسهم في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة لسير المحادثات الأميركية الإيرانية، وذلك على الرغم من نفي جميع الأطراف وجود أي ترابط مباشر بين المسارين.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن الجانب الأميركي عرض جملة من السيناريوهات الرامية إلى خفض مستوى التصعيد وتهيئة مناخ سياسي إيجابي قبيل جولات التفاوض.

وأوضحت الصحيفة أن هذه السيناريوهات تتضمن اقتراح العودة إلى نمط العمليات الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب، استناداً إلى الترتيبات المنصوص عليها في اتفاق نوفمبر 2024، مع استمرار النشاط العسكري في منطقة جنوب لبنان.