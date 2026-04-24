بعد اتهام جندي أمريكي بالمراهنة على سقوط مادورو.. ترامب: "العالم أصبح يشبه الكازينو"

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن قلقه المتزايد إزاء تنامي ظاهرة المراهنة على الأحداث الجيوسياسية، معتبراً أن العالم "أصبح أشبه بكازينو"، في إشارة إلى اتساع نطاق الرهانات التي تطال حتى الحروب والتطورات السياسية الحساسة.

اعلان اعلان

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين، حيث أقرّ بعدم اطلاعه على تفاصيل قضية جندي من القوات الخاصة الأمريكية متهم بالمراهنة على اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكداً أنه سيعمل على التحقق من ملابسات القضية.

وفي معرض تعليقه، شبّه ترامب الواقعة بفضيحة لاعب البيسبول الراحل بيت روز، الذي مُنع من اللعب بسبب تورطه في المراهنات، في إشارة إلى خطورة الجمع بين مواقع النفوذ أو المعلومات الحساسة والمكاسب المالية.

وعند سؤاله عن المراهنات المرتبطة بالتوترات العسكرية، بما في ذلك الحرب مع إيران، وصف ترامب الأمر بأنه "قضية عالمية"، مضيفاً أن هذه الأنشطة تنتشر في كل مكان، ومؤكداً عدم رضاه عن هذا الواقع.

جندي أمريكي في قلب فضيحة مراهنات سرية

في سياق متصل، كشفت شبكة "CNN" عن تفاصيل قضية مثيرة تتعلق بجندي في القوات الخاصة الأمريكية يُدعى غانون كين فان دايك، متهم باستغلال معلومات سرية لتحقيق أرباح مالية ضخمة عبر منصة مراهنات إلكترونية.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي الفيدرالي في نيويورك، شارك فان دايك، البالغ من العمر 38 عاماً، كان جزءاً من العملية السرية التي استهدفت اعتقال مادورو خلال فترة امتدت لنحو شهر بدءاً من ديسمبر 2025، وخلال هذه الفترة، استغل وصوله إلى معلومات حساسة ليضع رهانات دقيقة على توقيت سقوط مادورو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم فتح حساباً على منصة "Polymarket" أواخر ديسمبر، وأنفق أكثر من 32 ألف دولار على رهانات مرتبطة بإزاحة مادورو من السلطة قبل نهاية يناير 2026، وقد جاءت معظم هذه الرهانات قبل ساعات فقط من بدء العملية العسكرية، ما منحها طابعاً شبه مؤكد.

وبحسب الادعاء، نجح فان دايك في تحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار، قام بتحويلها لاحقاً إلى حسابات عملات رقمية خارجية في محاولة لإخفاء مصدرها.

اتهامات جنائية وتحقيقات موسعة

ووجّهت وزارة العدل الأمريكية إلى المتهم عدة تهم، من بينها استغلال معلومات حكومية سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة معلومات غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى إجراء معاملات مالية غير قانونية، وهي تهم قد تفضي إلى عقوبات بالسجن لسنوات طويلة.

وقال المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جاي كلايتون، إن المسؤولين عن حماية أسرار الدولة ملزمون بالحفاظ عليها وعدم توظيفها لتحقيق مكاسب شخصية، مشدداً على خطورة هذه الانتهاكات.

تصاعد القلق التشريعي من أسواق التنبؤ

تأتي هذه القضية في وقت يدرس فيه مشرعون أمريكيون من الحزبين تشريعات تهدف إلى حظر استخدام أسواق التنبؤ في المراهنات على الحروب أو الاغتيالات أو الهجمات الإرهابية، في ظل تزايد المخاوف من استغلال المعلومات الحساسة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حسابات جديدة على منصة Polymarket حققت أرباحاً كبيرة بعد قيامها برهانات دقيقة على توقيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خلال شهر أبريل، ما أثار شبهات حول احتمال اعتمادها على معلومات داخلية، كما فرضت شركة Kalshi غرامات على ثلاثة مرشحين للكونغرس بعد ثبوت مشاركتهم في المراهنة على نتائج الانتخابات الخاصة بهم، في مؤشر إضافي على اتساع نطاق هذه الممارسات.

تداخل المصالح يثير التساؤلات

ورغم الجدل المتزايد حول أسواق التنبؤ، كانت إدارة ترامب قد دعمت سابقاً توسّع هذا القطاع خلال نزاعات قانونية مع بعض الولايات التي سعت إلى حظره، كما تشير تقارير إعلامية إلى أن نجل ترامب الأكبر يرتبط بعلاقات استشارية واستثمارية مع عدد من أبرز منصات هذا المجال، من بينها Polymarket وKalshi.

وفي خطوة لافتة، تستعد منصة "تروث سوشيال" التابعة لترامب لإطلاق سوق تنبؤات خاص بها قائم على العملات الرقمية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مستقبل هذه الصناعة وحدود تنظيمها.