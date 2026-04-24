شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه "ليس على عجلة من أمره" لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة "لديها كل الوقت"، في ظل استمرار وقف إطلاق النار منذ أسبوعين بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع تصاعد التوتر حول مضيق هرمز وتمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان ثلاثة أسابيع إضافية.
واستبعد ترامب استخدام السلاح النووي ضد إيران، معتبرًا أن الضربات التقليدية حققت أهدافها، كما أمر البحرية الأميركية باستهداف أي قوارب تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي استعداد بلاده لإعادة إيران إلى "العصر الحجري" بانتظار ضوء أخضر من واشنطن.
وأعلنت طهران تحصيل أول عائدات من رسوم العبور التي فرضتها في المضيق، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" عن نائب رئيس مجلس الشورى حميد رضا حاجي بابائي. كما أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ترحيب بلاده بالحوار، معتبرًا أن العقوبات والتهديدات تعرقل أي مفاوضات جدية، فيما شدّد مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي على "وحدة الصف" في مواجهة الضغوط.
في المقابل، أعلن البيت الأبيض تقديم عرض جديد لطهران من دون كشف تفاصيله، مع تجديد المطالبة بتسليم اليورانيوم المخصّب، بينما أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن 31 سفينة أُجبرت على تغيير مسارها أو العودة إلى الموانئ في إطار الحصار البحري المفروض على إيران، في وقت تبذل فيه باكستان جهودًا لدفع الطرف الإيراني إلى استئناف المفاوضات.
وفي الملف اللبناني، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ثلاثة أسابيع بعد محادثات في البيت الأبيض، معربًا عن "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق سلام هذا العام، ومتوقعًا لقاءً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال "الأسابيع المقبلة". وجاء ذلك بعد جولة المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض مساء الخميس، التي شارك فيها كل من السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوّض، والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، إلى جانب السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، والسفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي.
التغطية الحيّة:
وسائل إعلام باكستانية: توقعات بوصول عراقجي إلى إسلام آباد الليلة لبدء محادثات مع الوسيط الباكستاني
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 جنود اثنان منهم بجروح متوسطة في حادث عملياتي بجنوب لبنان
قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان تعلن وفاة جندي اندونيسي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي
أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجمعة وفاة جندي اندونيسي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي جراء انفجار مقذوف داخل قاعدة في جنوب البلاد.
وأوردت في بيان: "تعرب اليونيفيل عن بالغ أسفها لوفاة العريف ريكو براموديا اليوم الذي أصيب بجروح خطيرة إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت القصير" في 29 آذار/مارس.
وجددت القوة الدولية الإشارة الى أن "الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.. وقد ترقى إلى جرائم حرب".
الكويت تقول إن مسيّرتين مصدرهما العراق استهدفتا مركزين حدوديين
بيان رقم (60)— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) April 24, 2026
صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع
العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان
استهدف صباح اليوم موقعان من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، لهجوم عدواني آثم بواسطة عدد (2) طائرة درون مفخخة، موجّهة بسلك الألياف الضوئية، قادمة من جمهورية العراق، ما أسفر عن… pic.twitter.com/UwRQCxGqgv
مطار الإمام الخميني في طهران يستأنف السبت رحلاته إلى مسقط وإسطنبول
يستأنف مطار الإمام الخميني في طهران، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة، رحلاته الدولية السبت، بحسب ما نقلتت وكالة "إيسنا" الإيرانية الجمعة.
وكانت هيئة الطيران المدني أعلنت الاثنين إعادة فتح المطار، إضافة إلى مطار مهر آباد، بعد أسابيع من الإقفال بسبب الحرب.
وقالت "إيسنا": "وفقا لإعلان صادر عن مطار الإمام الخميني، تُستأنف غدا (السبت) الرحلات الدولية إلى إسطنبول ومسقط من هذا المطار".
واستؤنقت الرحلات الدولية الاثنين من مطار مشهد في شمال شرق إيران.
وتوقفت حركة نقل الركاب جوا في إيران مع بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.
الصين تفرض قيودا على سبع كيانات أوروبية بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان
مصدر أوكراني لـ"فرانس برس": زيلينسكي يزور السعودية ويلتقي بن سلمان الجمعة
أفاد مسؤول كبير في كييف وكالة "فرانس برس" بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى السعودية الجمعة حيث سيجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ثاني زيارة له إلى المملكة في غضون شهرين.
وسعى زيلينسكي لإقامة علاقات أوثق مع عدة دول في الخليج وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وعقد اتفاقات دفاعية شملت الرياض لنقل خبرة كييف في إسقاط الطائرات المسيّرة.
الخارجية الإيرانية: عراقتشي أجرى اتصالين مع قائد الجيش ووزير الخارجية الباكستانيين لمناقشة وقف إطلاق النار
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: ترامب يسعى لإثارة الخلاف بين مسؤولينا للتغطية على هزائمه المتتالية
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مواقع لحزب الله بمنطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ باتجاه منطقة شتولا
🔸هاجم جيش الدفاع مباني عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان والتي استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. وقد نُفذت هذه الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قبل حزب الله باتجاه منطقة شتولا مساء أمس (الخميس).— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2026
ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للكل
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى عودة الاستقرار في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، غداة تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه ليس على عجلة من أمره في الحرب ضد إيران.
وقال ماكرون قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص دُعي إليه عدد من قادة الشرق الأوسط: "أعتقد أن لدينا كلنا مصلحة في أن يعود الاستقرار بأسرع وقت ممكن، وأن تهدأ اقتصادات العالم".
الرقم يفوق التوقعات.. كم بيضة يستهلك الجنود الأميركيون على متن حاملة الطائرات "لينكولن" يوميًا؟
كشفت القيادة المركزية بالجيش الأميركي "سينتكوم" عن عدد البيض الذي يستهلكه الجنود الأميركيون على متن حاملة الطائرات "ابراهيام لينكولين" ضمن قوة ضاربة قريبة من إيران.
جاء ذلك في تدوينة للقيادة المركزية على صفحتها بمنصة "إكس" كاشفة وجود 3 مجموعات ضاربة في المنطقة وأن 12 ألف بيضة يتم استهلاكها يوميا على متن هذه المجموعات.
ونشرت القيادة المركزية صورة من داخل مطبخ، قائلة: "يقوم البحارة على متن حاملة الطائرات يو أس أس ابراهام لينكولن (CVN 72) بتقديم الوجبات لأفراد الطاقم. وعادةً ما تقدم مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الواحدة نحو 4000 بيضة يومياً".
وتابعت: "تعمل حالياً ثلاث مجموعات ضاربة لحاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يستهلك البحارة ومشاة البحرية التابعون لهذه الوحدات مجتمعين ما يزيد على 12,000 بيضة يومياً".
مكافأة أميركية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد كتائب "سيد الشهداء" العراقية
عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.
وقالت وزارة الخارجية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إن البحث جار عن السراجي المعروف أيضا باسم أبو آلاء الولائي.
وجاء في المنشور أن كتائب سيد الشهداء "قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أميركية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أميركية وأفراد في العراق وسوريا".
وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.
والسراجي أحد قادة تحالف "الإطار التنسيقي" المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.
وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأميركية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.
ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي استمرت لأكثر من 40 يوما. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.
وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران من خلال تعليق شحنات النقد وتجميد تمويل برامج أمنية في العراق.