"مشروع الحرية" يشعل المواجهة: تهديدات متبادلة بين إيران وأميركا.. وتصعيد مستمر في لبنان

مع دخول اليوم الـ67 من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، سجل اليوم الأول من تنفيذ العملية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت اسم "مشروع الحرية"، تبادل تصريحات حادة بين الطرفين بشأن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية.
في السياق نفسه، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض أربعة صواريخ إيرانية، سقط أحدها في البحر. كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة اندلاع حريق في منطقة الصناعات البترولية نتيجة استهدافها بطائرة مسيّرة.
على صعيد آخر، وفي لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الهجمات قبل أي لقاء محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل ضغوط أميركية لعقد هذا الاجتماع.
في المقابل، دعا النائب في حزب الله علي عمار السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي من السفير الأميركي ميشال عيسى، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً داخلياً.
تابعوا تطورات الحرب في الشرق الأوسط:
${title}
البث المباشر انتهى
الخارجية الإيرانية: نرفض مزاعم أبوظبي بشأن إطلاقنا صواريخ ومسيرات وإجراءاتنا الدفاعية موجهة ضد أمريكا
هيئة البث الإسرائيلية: إجراءات جديدة للجيش للتصدي لمسيرات حزب الله
أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر عسكري بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال وسيلة جديدة للتصدي للمسيرات التابعة لـحزب الله.
وبحسب المصدر، سيزوّد الجيش الجنود بذخيرة متشظية تُطلق بسرعة نحو المسيرات في الجو، في إطار تعزيز قدرات المواجهة الميدانية ضد هذا النوع من التهديدات.
وفي السياق نفسه، نقلت الهيئة عن مصدر أن الجنود تلقوا تعليمات واضحة للتعامل مع المسيرات، بما في ذلك وضع شباك فوق المباني والآليات كإجراء احترازي للحد من تأثيرها.
روبيو يقول إن المرحلة الهجومية في الحرب على إيران "انتهت"
حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، من أي خطوة "لزعزعة الاستقرار" في تايوان خلال الأسبوع الذي يسبق زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة للصين.
وصرح روبيو للصحافيين: "لسنا في حاجة إلى أي أحداث تزعزع الاستقرار في ما يتعلق بتايوان أو أي مكان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأعتقد أن ذلك يصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة والصين".
روبيو يحذر من أي خطوة "لزعزعة استقرار" تايوان قبل زيارة ترامب للصين
القوات المسلحة الإيرانية تنفي "في شكل قاطع" شن هجمات على الإمارات
نفت القوات المسلحة الإيرانية "جملة وتفصيلا" أن تكون شنّت هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت، الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية "تعاملت" لليوم الثاني على التوالي مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة" من إيران.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الناطق باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، قوله إن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد دولة الإمارات خلال الأيام الماضية".
وأضاف "لو حدث مثل هذا الإجراء لأعلنا عنه بكل صراحة وقوة. وعليه، فإننا ننفي جملة وتفصيلاً تقرير وزارة دفاع ذلك البلد، ونؤكد أنه عارٍ تماماً من الصحة".
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تريد استغلال التصعيد الحالي في الخليج من أجل العودة لشن هجمات في إيران
إيال زامير: إسرائيل مستعدة "للرد بقوة" إذا تعرضت لهجوم إيراني
اكد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي إيال زامير، الثلاثاء، أن الدولة العبرية "مستعدة للرد بقوة" في حال تعرضت لهجوم إيراني.
وقال زامير خلال مراسم تسلم القائد الجديد لسلاح الجو مهماته قرب تل أبيب إن "الجيش الإسرائيلي يظل في حال تأهب قصوى على كل الجبهات. نتابع التطورات من كثب" في الخليج، و"نحن مستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس باسرائيل".
قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد: مستعدون لاستخدام "كامل سلاح الجو" ضد إيران إذا لزم الأمر
أعلن القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر، الثلاثاء، خلال مراسم توليه منصبه، أن الدولة العبرية مستعدة لاستخدام "كامل سلاح الجو" ضد إيران إذا لزم الأمر.
وقال تيشلر، الذي يخلف تومر بار في هذا المنصب: "نتابع من كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة".
الحرس الثوري الإيراني يتوعد بـ"رد حازم" على أي سفينة لا تلتزم تعليماته في هرمز
توعّد الحرس الثوري الايراني، الثلاثاء، بـ"رد حازم" على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه، في وقت تنفذ الولايات المتحدة عملية تهدف الى تحرير السفن العالقة في الخليج.
وقال الحرس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي: "نحذر كل السفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز من أن المسار الآمن الوحيد هو ما سبق أن اعلنته ايران"، مضيفا أن "أي تحويل لسفينة نحو مسارات أخرى هو أمر خطير وسيرتب ردا حازما من بحرية الحرس الثوري الايراني".
ترامب يصِف الحرب على إيران بأنها "اشتباك صغير"
حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقليل من حجم الحرب على إيران، واصفا إياها، الثلاثاء، بأنها "اشتباك صغير".
وقال ترامب في البيت الأبيض: "نحن في اشتباك صغير على الصعيد العسكري. أقول "اشتباك" لأن إيران لا تمتلك أية فرصة".
ويشيد ترامب باستمرار بما يصفه بالنجاحات الباهرة لعملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، ومن ذلك مثلا قوله إن بحريتها "أُبيدت"، وسبق أن وصفها مرارا بأنها "حرب".
لكنه يستخدم أيضا في كثير من الأحيان مفردات تقلّل من حجم هذه الحرب التي لا تحظى برضى شعبي في أوساط الأميركيين، ووصفها الاثنين مثلا بأنها "حرب مصغّرة".
وسبق لترامب أن استخدم كذلك عبارة "نزهة صغيرة" للإشارة إلى هذه الحرب.
ترامب يحض إيران على القيام بخيار "ذكي"
حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الثلاثاء، على القيام بخيار "ذكي" وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة و"قتل" مزيد من الناس.
وقال ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في المكتب البيضوي: "يجدر بهم القيام بما هو ذكي، لأننا لا نريد التدخل وقتل أشخاص، لا نريد ذلك بصدق".
بلومبرغ عن بيانات تانكر تراكرز: ناقلة نفط إيرانية ربما تمكنت من اختراق الحصار الأمريكي
أكسيوس عن مسؤولين: ترامب قد يأمر باستئناف الحرب في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 5, 2026
UAE Air Defences system… pic.twitter.com/CVJeI7MMcA
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين: مستعدون لاستئناف القتال ضد إيران إذا صدرت الأوامر
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي دان كين:
- الرئيس أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز
- إيران انتهكت قانون البحار وسجلنا إطلاق نار عشوائيا من الجانب الإيراني
- إيران تستخدم سلسلة الإمداد العالمية كسلاح
- إيران دأبت في الأسابيع الـ 7 الماضية على تهديد حركة الشحن بمضيق هرمز
- إيران سعت لقطع حركة المرور بمضيق هرمز وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي
- إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار
- نظل على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك
- حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز كي يقدم المساعدة
- إيران هاجمت قواتنا 10 مرات منذ إعلان وقف إطلاق النار
- نحث العالم على التحرك من أجل حرية العبور في مضيق هرمز
- حصارنا البحري على إيران صامد ويمكن أن نمرر سفنا عبر مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: لا نسعى للقتال لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع دول بريئة من عبور ممر مائي دولي
أكد وزير الدفاع في الولايات المتحدة أن العملية التي أطلقتها بلاده تحت اسم "مشروع الحرية" تهدف إلى تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.
وقال الوزير إن القوات الأميركية عززت وجودها في المضيق عبر المروحيات والسفن العسكرية، بهدف ضمان عبور آمن للسفن التجارية، مشددًا على أن طهران "لا تسيطر على المضيق".
وأضاف أن إيران تقوم، بحسب تعبيره، بمضايقة السفن المدنية وإطلاق النار عليها، إلى جانب فرض رسوم عليها، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا لحركة الملاحة الدولية واستغلالًا لممر مائي حيوي لتحقيق مكاسب مالية.
وأشار إلى أن بلاده "لا تسعى إلى القتال"، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بمنع ما وصفها بـ"الدول البريئة" من استخدام ممر دولي، مؤكدًا استمرار العمليات لضمان حرية الملاحة في المنطقة.
السفارة الأمريكية في بغداد: الأجواء العراقية لا تزال تشهد تهديدات محتملة
السفارة الأمريكية في بغداد:
- نحذر من استمرار الخطر الأمني في العراق رغم فتح المجال الجوي وتشغيل رحلات تجارية
- الأجواء العراقية لا تزال تشهد تهديدات محتملة بسبب الصواريخ والطائرات المسيّرة
- ميليشيات متحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات ضد أهداف ومصالح أمريكية في العراق
- ندعو المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى العراق ومغادرته فورا لمن هم داخل البلاد
- بعثة الولايات المتحدة تواصل عملها رغم أوامر المغادرة لتقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين
- التشديد على عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية في أربيل بسبب المخاطر الأمنية العالية
الرئيس اللبناني: آن الأوان لعودة الجيش ليتسلّم مهامه كاملة
تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون:
- آن الأوان لعودة الجيش ليتسلم مهامه كاملة، وأن يكون المسؤول الوحيد عن الأمن في الجنوب
- يجب على الجميع الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية، وإلا فإن الخسارة ستشمل الجميع
- مستمرون في المساعي لإنهاء الحرب ومسار المفاوضات الوحيد الباقي بعد نفاد الحلول الأخرى
الرئيس جوزاف عون امام وفد من مرجعيون والقليعة ودير ميماس وبرج الملوك وابل السقي وكوكبا:— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 5, 2026
- حين يكون الجنوب تعباً، فالأمر ينعكس على كل لبنان، وحان الوقت ليرتاح الجنوب ومعه كل لبنان.
- مستمر في المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم،… pic.twitter.com/Luoz9m4p6w
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش عبرت بحر العرب بينما تفرض قواتنا حصارا بحريا على إيران
أسدود تفتح الملاجئ تحسبًا لرد إيراني على عدوان محتمل
أعلنت بلدية أسدود جنوبي إسرائيل، الثلاثاء، فتح الملاجئ تحسبًا لرد عسكري إيراني على استئناف محتمل للعدوان الإسرائيلي الأميركي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "أعلنت بلدية أسدود فتح الملاجئ، في ضوء تصاعد التوترات الأمنية".
ونقلت عن البلدية قولها إن هذا مجرد زيادة في الاستعداد الداخلي "دون أي تغيير" في تعليمات قيادة الجيش الإسرائيلي.
الخارجية الإيرانية: عراقجي يبدأ زيارة للصين اليوم
أفادت الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يتجه إلى الصين -اليوم الثلاثاء- في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.
ترامب: حرب إيران قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة
غارة إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
حزب الله: استهدفنا آلية نميرا إسرائيلية بمسيرة في خلة راج ببلدة دير سريان جنوبي لبنان وحققنا إصابة
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لآليات وجنود العدو في بلدة البياضة
إسرائيل تقر بقصف 500 منطقة في لبنان خلال الهدنة
أقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بقصفه 500 منطقة في لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل/ نيسان الماضي، مشيرًا إلى مقتل 5 عسكريين وإصابة 33 جراء رد حزب الله على خروقاته.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قتل 5 جنود من الجيش وقوات الأمن، وأُصيب 33 آخرون منذ وقف إطلاق النار"، وسط تعتيم كبير ورقابة مشددة تفرضها تل أبيب على خسائرها الحقيقية.
وأوضحت أن "3 من القتلى كانوا نتيجة طائرات مسيّرة مفخخة، و2 نتيجة عبوات ناسفة، وأصيب 31 بعبوات ناسفة، و2 نتيجة اشتباكات مع مسلحين (مقاتلي حزب الله)".
وأضافت أن "حزب الله أطلق 70 طائرة مسيّرة مفخخة على الجيش الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار، بينها 11 أصابت أهدافها وأسفرت عن مقتل وإصابة جنود"، وفق ادعائها.
إذاعة الجيش قالت إن "مسيرتين توغلتا داخل الأراضي الإسرائيلية وأصابتا جنودا فيها".
سي بي إس نيوز: كوريا الجنوبية تراجع انضمامها للعملية الأمريكية بهرمز
نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستراجع موقفها بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية أمس الاثنين في المضيق.
كما نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه جرى إخماد حريق السفينة الكورية بمضيق هرمز وأن أفراد الطاقم الـ24 بخير.
وأضافت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستدرس موقفها بعناية استنادا إلى القانون الدولي وسلامة الممرات البحرية الدولية والتحالف مع الولايات المتحدة والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية كذلك.
رئيس وزراء باكستان: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإتاحة المجال الدبلوماسي اللازم للحوار بين واشنطن وطهران
"تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني: أمريكا استهدفت زورقين مدنيين لا عسكريين
نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري أن الجيش الأمريكي استهدف يوم أمس الاثنين في مضيق هرمز زورقين مدنيين ينقلان بضائع وليس زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدتي جبشيت وصريفا جنوبي لبنان
رئيس البرلمان الإيراني: معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز
قال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفاءها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار.
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز.
وأوضح أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة لأمريكا.
بلومبيرغ: مضيق هرمز شبه خال من حركة الملاحة
وكالة بلومبيرغ الأمريكية:
- أحداث هذا الأسبوع بشأن مضيق هرمز لم تسفر إلا عن مزيد من الحذر في قطاع الشحن.
- مضيق هرمز شبه خالٍ من حركة الملاحة في الساعات الأولى من الصباح.
- الهجمات على ميناء الفجيرة بالإمارات أكدت توسع منطقة السيطرة الإيرانية.
- بلومبيرغ عن أفراد أطقم السفن: "سمعنا بثا إذاعيا يحذر من حدود جديدة يدافع عنها الحرس الثوري".
- مئات السفن شوهدت تتجمع قرب دبي اليوم الثلاثاء مع ابتعاد مزيد من السفن عن مضيق هرمز ردا على مساعي إيران لتوسيع منطقة سيطرتها.
- السفن تتجمع بشكل أكبر بعيدا عن مضيق هرمز مع توسيع إيران لنطاق سيطرتها.
شركة ميرسك تقول إن إحدى سفنها خرجت من مضيق هرمز بمواكبة أميركية
أعلنت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن البحري، اليوم الثلاثاء، أن سفينة لها ترفع العلم الأميركي غادرت مضيق هرمز.
وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس: "عبرت سفينة ألاينس فيرفاكس، وهي ناقلة محملة بالمركبات ترفع العلم الأميركي وتشغلها شركة فاريل لاينز التابعة لشركة ميرسك لاين ليمتد (MLL) الأميركية، مضيق هرمز وغادرت الخليج في الرابع من مايو/ أيار. وقد سارت عملية العبور بسلام، وجميع أفراد الطاقم بخير".
وأضاف البيان أن السفينة، التي كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب نهائية فبراير/ شباط، خرجت بمواكبة من قطع بحرية أميركية.
وكالة أنباء مهر: اندلاع حريق في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوب إيران وأسباب الحادث ما تزال مجهولة
مسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات ويتهم أمريكا بالوقوف خلفه
أكد مسؤول عسكري إيراني مطلّع -أمس الاثنين- أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث، وفق التلفزيون الإيراني.
فايننشال تايمز: وزير الخزانة الأمريكي يوبخ نظيرته البريطانية بسبب الحرب
نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر أن خلافا بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظيرته البريطانية راشيل ريفز حدث بعد انتقاد ريفز الحرب على إيران.
وأضافت فايننشال تايمز -نقلا عن مصادر- أن وزير الخزانة الأمريكي وبخ نظيرته البريطانية الشهر الماضي في واشنطن بعد وصفها أهداف الحرب بأنها غامضة.
وأوضحت فايننشال تايمز أن ريفز ردت بغضب على بيسنت قائلة إنها لا تعمل لديه.
وقال مسؤول بريطاني لفايننشال تايمز إن وزيرة الخزانة كانت صريحة بشأن أخطاء حرب إيران وتكلفتها الاقتصادية.
نيودلهي: الهجوم على الفجيرة الذي أدى لإصابة 3 هنود غير مقبول
وصفت وزارة الخارجية الهندية في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف الفجيرة في الإمارات، وأسفر عن إصابة ثلاثة هنود، بأنه "غير مقبول".
وقالت الوزارة: "ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال القتالية واستهداف البنية التحتية المدنية والمدنيين الأبرياء"، في إشارة إلى هجوم بطائرة مسيرة على منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، والذي قالت الإمارات إن إيران نفذته.
مؤشر: تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بفعل حرب إيران
كوريا الجنوبية: سنحقق في حريق سفينة بمضيق هرمز بعد سحبها لميناء قريب
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات ستجري تحقيقًا في سبب الحريق الذي اندلع في سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وذلك بعد سحب السفينة إلى ميناء قريب.
وأضافت الوزارة في بيان: "سيتسنى تحديد السبب الدقيق للحادث بعد سحب السفينة وتقييم الأضرار التي لحقت بها".
النفط يتراجع وسط مؤشرات على محاولات أميركية لفتح مضيق هرمز
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو/ تموز 68 سنتًا، أو 0.6%، إلى 113.76 دولار للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8% أمس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.59 دولار، أو 1.5%، إلى 104.83 دولار، بعد أن ارتفع 4.4% في الجلسة السابقة.
السعودية تدعو لدعم وساطة باكستان وتؤكد أهمية حرية الملاحة في هرمز
دعت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الإثنين، إلى دعم الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران للوصول إلى حل سياسي، مؤكدة أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقالت الوزارة في بيان، إن السعودية تعرب عن "قلقها إزاء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة".
ودعت إلى "ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس، ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة من الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار والذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".
كما شددت على "أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 فبراير (شباط الماضي)"، مطالبة "بضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود".