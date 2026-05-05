"مشروع الحرية" يشعل المواجهة: تهديدات متبادلة بين إيران وأميركا.. وتصعيد مستمر في لبنان

في السياق نفسه، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض أربعة صواريخ إيرانية، سقط أحدها في البحر. كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة اندلاع حريق في منطقة الصناعات البترولية نتيجة استهدافها بطائرة مسيّرة.

على صعيد آخر، وفي لبنان، أكد الرئيس جوزيف عون ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الهجمات قبل أي لقاء محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل ضغوط أميركية لعقد هذا الاجتماع.

في المقابل، دعا النائب في حزب الله علي عمار السلطات اللبنانية إلى اتخاذ موقف دبلوماسي من السفير الأميركي ميشال عيسى، على خلفية تصريحات أثارت جدلاً داخلياً.

