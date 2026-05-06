منصة "إكس" تُزيل علامة التوثيق من حساب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

أزالت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" علامة التوثيق الزرقاء من حساب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وفي منشور له على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، قال بقائي إن هذه الخطوة تُعد "إلغاء توثيق تعسفياً"، متهماً المنصة بممارسة "رقابة انتقائية".

وأضاف: "لقد قامت منصة إكس الآن بإزالة علامة التحقق الزرقاء من حساب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بعد أن كانت قد سحبتها سابقاً من حسابات الوزارة ووزير الخارجية، رغم اشتراكاتنا الكاملة في خدمة Premium+ المدفوعة".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يعكس، على حد وصفه، "نمطاً من الرقابة الانتقائية والقرصنة الرقمية الأمريكية"، يهدف إلى "حجب المعلومات" المتعلقة بإجراءات الولايات المتحدة تجاه إيران.

ولم ترد منصة "إكس" على هذه الاتهامات بشكل فوري.

وكانت المنصة قد أزالت علامات التوثيق من عدة مسؤولين إيرانيين كبار.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أفاد "مشروع شفافية التكنولوجيا" (Tech Transparency Project)، وهو مجموعة مقرها واشنطن تراقب شركات التكنولوجيا، بأن المنصة كانت تقدم خدمات مدفوعة لأشخاص خاضعين لعقوبات أمريكية.

ومن بين المسؤولين الذين فقدوا علامة التوثيق: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، والراحل علي لاريجاني، الذي كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.