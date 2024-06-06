البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة

قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو/ حزيران اليوم، كما توقع المحللون على نطاق واسع.

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خفض البنك المركزي الأوروبي معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25٪، وسعر الإقراض الهامشي إلى 4.50٪، وسعر الإيداع إلى 3.75٪، كما اقترح صانعو السياسة على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة، اعتبارًا من 12 يونيو/ حزيران 2024.

يمثل هذا التخفيض الأول منذ مارس/ آذار 2016 لكل من معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسي وسعر الإقراض الهامشي، بينما بالنسبة لسعر الإيداع، فهو أول تخفيض منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

وجاء في بيان صحفي للبنك المركزي الأوروبي، "قرر مجلس الإدارة اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس. استنادًا إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، أصبح من المناسب الآن تخفيف درجة قيود السياسة النقدية بعد تسعة أشهر من الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة".

لماذا خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة؟

ساهمت الزيادة الإجمالية البالغة 450 نقطة أساس التي نفذتها فرانكفورت بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023 في خفض معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو من ذروة 10.6٪ في أكتوبر 2022 إلى 2.6٪ في مايو 2024.

أشارت الرئيسة كريستين لاجارد في مارس إلى أن المزيد من الوضوح والبيانات الكافية ستكون متاحة بحلول يونيو. يبدو أن اللحظة قد حانت.

في حين أن التضخم لم يحقق بعد هدف 2٪ بالكامل، فإن انخفاضه الكبير يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي المتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة.

وفقًا لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي اعتبارًا من مارس/ آذار 2024، من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 2٪ في عام 2025 و 1.9٪ في عام 2026. أما بالنسبة للتضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فإن التوقعات تشير إلى أنه يبلغ 2.1٪ لعام 2025 و 2.0٪ لعام 2026.

كما سيستمر التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، حيث ستظل الأسعار الاسمية أعلى من معدل التضخم الحالي. وبالتالي، فإنه يشير إلى انخفاض درجة تقييد السياسة النقدية، بدلاً من التطبيع الأوسع.

أدت التكلفة المتزايدة والمرتفعة للاقتراض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للكتلة، مما أدى إلى احتواء الطلب لكبح ضغوط الأسعار.

في حين توسع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ في الربع الأول من عام 2024، تميز كلا الربعين السابقين بانكماش بنسبة 0.1٪. شهد الربع الثاني من عام 2023 نموًا طفيفًا بنسبة 0.1٪، وشهد الربع الأول من عام 2023 والأخير من عام 2022 ركودًا.

هل سيستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بعد يونيو/ حزيران؟

تشير التصريحات الأخيرة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أنه لن يكون هناك التزام مسبق بالتخفيضات المستقبلية بعد ذلك.

وهذا يعني أن المزيد من خفض سعر الفائدة في يوليو/ تموز لا يزال غير مؤكد، حيث يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على المرونة في قراراته ومواصلة مراقبة البيانات الاقتصادية.

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في مايو، ليصل إلى 2.6٪، أعلى من المتوقع البالغ 2.5٪، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.9٪ من 2.7٪ في أبريل.

نتوقع أن تشير الرئيسة لاجارد مرة أخرى إلى أن المزيد من المعلومات ستكون متاحة في يوليو/ تموز لتوجيه القرار التالي، مع توقع المزيد من الوضوح بحلول سبتمبر.

قد تشير التوقعات الاقتصادية الجديدة لشهر يونيو/ حزيران، إلى تعديل تصاعدي طفيف في النمو الاقتصادي والتضخم لعام 2024، مع الحفاظ على توقعات التضخم بنسبة 2٪ لعام 2025 دون تغيير.

ما هي مخاطر خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم أو القليل جدًا؟

يواجه البنك المركزي الأوروبي التحدي المتمثل في موازنة مخاطر خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم مقابل خفض أقل من اللازم.

إذا قامت فرانكفورت بتخفيف السياسة النقدية بسرعة كبيرة، فمن المرجح أن تعزز الطلب الاستهلاكي والاستثمار. ومع ذلك، قد يؤدي هذا أيضًا إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية قبل تحقيق هدف 2% بالكامل.

سيعرض البنك المركزي الأوروبي نفسه للشكوك المتعلقة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية مع انخفاض الاحتياطيات، مما قد يؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب فيها على ديناميكيات الأسعار.

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علاوة على ذلك، بينما أكدت الرئيسة كريستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي "يعتمد على البيانات ولا يعتمد على الاحتياطي الفيدرالي"، فإن الاختلاف بين سياسات البنكين المركزيين الرئيسيين في العالم يمكن أن يكون له تأثيرات مالية كبيرة، خاصة على أسعار الصرف.

من شأن التخفيضات القوية في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في حين يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول أن يضع ضغطًا هبوطيًا قويًا على اليورو مقابل الدولار، مما يخاطر بمزيد من ضغوط الأسعار التصاعدية على السلع والخدمات المستوردة.

وعلى العكس من ذلك، إذا حافظت فرانكفورت على سياسة نقدية تقييدية لفترة طويلة جدًا وخفضت أسعار الفائدة بدرجة أقل مما تتوقعه السوق حاليًا، فإنها تخاطر بخنق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتوسيع الفجوة مع الولايات المتحدة.