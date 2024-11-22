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كيف توازن نييغاتا بين التراث التقليدي والابتكار من أجل مستقبل مستدام

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كيف توازن نييغاتا بين التراث التقليدي والابتكار من أجل مستقبل مستدام
Copyright euronews
Copyright euronews
بقلم:  Anca Ulea
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في هذه الحلقة من Focus، نستكشف ابتكارات نيغاتا الرائدة، بدءًا من استخدام الأرز في صناعة البلاستيك المستدام ووصولاً إلى إنشاء قرى رقمية تحافظ على تقاليد الحياة الريفية، وهو ما يقدم منظورًا جديدًا للتقدم المستدام المدفوع بالتكنولوجيا في اليابان.

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تعمل محافظة نييغاتا، المعروفة بإنتاج الأرز، على تغيير مفهوم الاستدامة جذريًا.

تحوّل شركة Rice Resin الناشئة المحلية الأرز المهدر إلى بلاستيك منخفض الكربون، ما يقلل من استخدام المواد البترولية والانبعاثات.

في الوقت نفسه، تعمل قرية ياماكوشي على معالجة مشكلة انخفاض عدد السكان باستخدام رموز نيشيكيغوي القابلة للاسترداد المبتكرة، وهو ما يعزز الرابطة الفريدة بين القرويين الحقيقيين والرقميين.

تعكس هذه المشروعات روح الريادة التجارية في نييغاتا، حيث تجمع بين التقاليد والحلول المتطورة. وبدءًا من البلاستيك الصديق للبيئة ووصولاً إلى إعادة إحياء المناطق الريفية رقميًا، ترسى رؤية نييغاتا سابقة في معالجة التحديات العالمية مع الحفاظ على الثقافة والموارد المحلية.

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