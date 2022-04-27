"قصتها قصة أميركا".. بايدن يُكرم مادلين أولبرايت في مراسم تأبينها

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بأنها "قوة الطبيعة" في مراسم تأبين يوم الأربعاء حضره رؤساء سابقون تكريماً لأول امرأة تقود هذه الوزارة المهمة في الولايات المتحدة.

وتوفيت أولبرايت، وزيرة الخارجية الأميركية من 1997 إلى 2001، الشهر الماضي بمرض السرطان.

"قصتها هي قصة أميركا"

وأشاد بايدن بأولبرايت لإنسانيتها وفكرها، وقال إنها غيرت مسار التاريخ.

وقال "قصتها هي قصة أميركا... لقد أحبت التحدث عن أميركا باعتبارها الأمة التي لا غنى عنها... كان الأمر يتعلق بالامتنان لكل ما جعله هذا البلد ممكناً لها. كان ذلك دليلاً على إيمانها بالإمكانات اللانهائية التي لا يمكن إلا لأميركا المساعدة في إطلاقها حول العالم".

جو بايدن يتحدث خلال جنازة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت في كاتدرائية واشنطن الوطنية، 27 أبريل 2022 Evan Vucci

حضرمراسم التأبين أيضاً الرئيس الأسبق باراك أوباما وقرينته ميشيل أوباما ونائب الرئيس الأسبق آل جور جنبا إلى جنب مع مسؤولي الإدارة الحاليين بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

بايدن مع الرئيس السابق باراك أوباما، قبل بدء مراسم تشييع وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن AP Photo

وفرت أولبرايت وعائلتها من النازيين في مسقط رأسها تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية واستقر بهم المقام في الولايات المتحدة، حيث ترعرعت أولبرايت لتصبح دبلوماسية اشتهرت بحدة بلسانها في بعض الأحيان ومجموعة من الدبابيس التي تضعها لتبعث رسائل سياسية.

وأقيمت مراسم تأبين أولبرايت في كاتدرائية واشنطن الوطنية، وحضرها أكثر من 1400 شخص بحسب المتحدث باسم العائلة، بمن فيهم وزراء خارجية وسفراء وأعضاء من الكونغرس.

وطلبت العائلة من الحضور وضع كمامات داخل الكاتدرائية. يشار إلى أن واشنطن شهدت ارتفاعاً كبيراً في حالات كوفيد-19 في الأسابيع القليلة الماضية.

وحضر مراسم التأبين أيضاً الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته، وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.

وخلافا لبايدن، أدلى كلينتون وهيلاري وكذلك بنات أولبرايت الثلاث بكلمات قصيرة. وتلا ذلك قراءة وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس آيات من الكتاب المقدس.