شاهد: مهرجان "إن كلاسيكا" الدولي للموسيقى يجمع ألمع الفنانين العالميين بأوبرا دبي

عاد مهرجان "إن كلاسيكا" "InClassica" الدولي للموسيقى الكلاسيكية إلى دبي في نسخته الحادية عشرة بمشاركة ألمع الأسماء العالمية في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

ويقام هذا المحفل الموسيقى الذي يستمر لمدة شهر، بداية من الثامن 8 من شهر مايو، بحضور 15 عازفًا مشهورًا وثلاث فرق أوركسترا رائدة و 11 قائد جوق و تقديم 26 عرضا في أوبرا دبي.

في كل أمسية يقدم أحد نجوم الموسيقين للجمهور عروضه، كقائد الفرقة الموسيقية ديمتري يابلونسكي الذي تحدث إلى يورونيوز ليلة الافتتاح.

ويقول "عندما تعزف الموسيقى تنسى أن لديك آلاما في الظهر… أو أن حذائك يؤلمك. هذه القاعة الرائعة (أوبرا دبي) والآلات الموسيقية كلها لمشاركة الموسيقى مع الجمهور في دبي، إنها فكرة رائعة من رئيس المهرجان قسطنطين إشخانوف".

وتشمل عروض هذا الموسم كلاسيكيات مشهورة لفيردي وبيتهوفن وديبوسي، على سبيل المثال لا الحصر بالإضافة إلى روائع معاصرة للملحن أليكسي شور.

ووصل كبار قادة الفرق الموسيقية والملحنين والموسيقيين والفنانين من جميع أنحاء العالم إلى دبي للمشاركة في "إن كلاسيكا 2022" واللغة التي يتحدثونها هي لغة واحدة: الموسيقى.

ويقول عازف الكمان الروسي سيرجي كريلوف في حديثه ليورونيوز "أحب الموسيقى للانسجام الذي تصنعه والإنطباع الذي تولده، ولأسباب عديدة مختلفة".

ويضيف "عولمة الموسيقى مهم جدا. والتبادل بين الثقافات مهم كذلك. يمثل هذا المهرجان صرحا دوليا للبحث عن الموسيقى المليئة بالأفكار العظيمة التي تربط الثقافات المختلفة".

كما كان من بين المشاركين عازف البيانو من كوريا الجنوبية "سان وو يي كون" وهو واحد من أفضل العازفين المنفردين في العالم والفائز بالعديد من الجوائز كجائزة فان كليبرن الدولية الثالثة عشرة للبيانو عام 2009 وجائزة مسابقة تشايكوفسكي الدولية للبيانو عام 2011.

ويقول إن "العزف يوفر له الهدوء في عالم يسير بخطى سريعة" ويضيف "أحيانا الحياة المحمومة بمشاغلها تنسيك الأشياء الأكثر أهمية… نعزف العديد من المقطوعات مرارًا وتكرارًا، لكني أذكر نفسي بأن أكون صادقا مع المشاعر وأن صريحا".

كما يعد المهرجان فرصة للفنانين الناشئين لتقديم عروضهم جنبًا إلى جنب مع نجوم الموسيقى العالميين في "إن كلاسيكا".

وأحد هؤلاء الناشيئين كان قائد الأوركسترا الإيطالي الشهير جيانلوكا مارسيانو، الذي وُصف بأنه "متحمس بلا خجل" بسبب أسلوبه النشط.

ويقول جيانلوكا في حديثه ليورونيوز "من الجيد دائمًا سماع الكثير من التعريفات الجيدة عنك. والمراجعات مهمة لأنني أحب أن أتحقق من النتيجة في أدائي، وأرى كيف يمكنني أن أقدم ما هو أفضل".

ولا يشكل تواجد النقاد بالحدث ضغطا على جيانلوكا الذي يؤكد أنه "يجب أن ننتقد أنفسنا ونحلل ما قمنا به كل ليلة بعد الحفلة لأن جمهورنا هو الأهم".