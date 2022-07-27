ماكدونالدز ترفع سعر شطيرة البرغر في بريطانيا بنسبة 20%.. وانخفاض مبيعاتها في نيويورك

سترفع ماكدونالدز سعر شطيرة البرغر بالجبن، بنسبة 20 بالمئة في بريطانيا في ظل تراجع أرباحها بسبب إغلاق متاجرها في روسيا وأوكرانيا وارتفاع التكاليف والتضخم.

وسيرتفع سعر الشطيرة الآن من 99 بنسا إلى 1.19 جنيه إسترليني أي حوالي 1,43 دولار.

وقال رئيس سلسلة مطاعم البرغر في المملكة المتحدة للعملاء يوم الثلاثاء إن ماكدونالدز ستزيد أيضا الأسعار بمقدار 10-20 بنسا لمنتجات أخرى تأثرت بارتفاع الأسعار.

"إننا نعيش أوقاتا صعبة بشكل لا يصدق"

وقال أليستير ماكرو الرئيس التنفيذي لماكدونالدز في المملكة المتحدة وأيرلندا "إننا نعيش أوقاتا صعبة بشكل لا يصدق".

وأضاف: "مثلكم تماما، فإن شركتنا وأصحاب الامتياز الذين يمتلكون ويديرون مطاعمنا وموردونا يشعرون جميعا بتأثير ارتفاع التضخم".

وتأتي الزيادة، في ظل زيادة أسعار المواد الأساسية في بريطانيا وتضخم الأسعار بمستويات قياسية منذ 40 عاما، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار التضخم ليصل إلى 11 % في أكتوبر/تشرين الأول في بريطانيا.

وقال ماكرو إن الزيادات تأجلت لأطول فترة ممكنة وإن الشركة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على أسعار في متناول الجميع.

رغم الحملات التسوقية..انخفاض مبيعات ماكدونالدز بنسبة 3%

تواصل سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة جذب الزبائن رغم ارتفاع أسعار منتجاتها، وارتفعت المبيعات في الأسواق ذات أعداد المتاجر المتشابهة، وهو المعيار القياسي في تجارة التجزئة، بنسبة 9,7% في الربع الثاني.

وتدير السلسلة حوالي 36 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة في العالم.

وفي الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، ارتفعت مبيعات ماكدونالدز بنسبة 3,7%، مدفوعة بارتفاع الأسعار إضافة إلى العروض الترويجية في المطاعم وعلى الإنترنت.

أعلنت ماكدونالدز كورب يوم الثلاثاء عن أرباح أفضل من المتوقع حتى مع ارتفاع النفقات. وقالت إنها تدرس إضافة المزيد من العناصر لقائمة الأسعار المخفضة لأن التضخم المرتفع يجبر بعض المستهلكين، خاصة في أوروبا، على شراء عدد أقل من الوجبات الكبيرة التي تتألف من عدة عناصر وتعرف باسم الكومبو.

إغلاق المتاجر في روسيا وأوكرانيا

وانخفضت المبيعات في الصين بسبب تدابير الإغلاق الصارمة التي فرضتها الحكومة في مواجهة عودة تفشي كوفيد-19.

ومع الأخذ في الاعتبار إغلاق المتاجر في روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تقلبات أسعار العملة، انخفض حجم مبيعات المجموعة بنسبة 3% إلى 5,72 مليارات دولار.

وانخفض صافي أرباح ماكدونالدز 46% إلى 1,2 مليار دولار. لكن قياساً لسعر السهم مع استثناء العناصر الاستثنائية، وهو المؤشر القياسي في وول ستريت، بلغ ربح المجموعة 2,55 دولار للسعر، متجاوزا عتبة 2,47 دولار التي توقعها المحللون.

وقالت المجموعة "تأثرت هوامش تشغيل الشركة سلبا بإغلاق المطاعم في روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الضغوط التضخمية على العمالة والمواد الخام".

وتواجه الشركة بشكل خاص في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار منتجات مثل الدجاج ولحم البقر، واضطرت في سوق العمل الضيق إلى أن ترفع أجورها قليلاً.