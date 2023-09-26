توالي البلاغات التي تتهم الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند بالاعتداء الجنسي

بقلم: يورونيوز

نفى الممثل الذي ينتهج أسلوبا استفزازيا ويبدي معارضته مؤسسات السلطة في حساباته عبر مواقع التواصل التي يتابعه عبرها ملايين المستخدمين ما كُشف في تحقيق مشترك أجرته وسائل إعلام بريطانية.

أعلنت شرطة لندن أنّها تلقت "عدداً من البلاغات" عن اعتداءات جنسية مُتّهم بها الممثل البريطاني راسل براند البالغ من العمر 48 عاما، منذ أن وجّهت إليه نساء عدّة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في تحقيق نُشر منتصف الشهر الحالي.

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وأشارت الشرطة إلى أنّ هذه الاتهامات تتعلق بوقائع "غير حديثة"، لافتةً إلى أنّها تواصل تحقيقاتها ولم تعتقل أحداً حتى الساعة.

ونفى الممثل الذي ينتهج أسلوبا استفزازيا ويبدي معارضته مؤسسات السلطة في حساباته عبر مواقع التواصل التي يتابعه عبرها ملايين المستخدمين ما كُشف في تحقيق مشترك أجرته صحيفة "ذي تايمز" وأسبوعية "صنداي تايمز" والقناة البريطانية الرابعة البريطانية ونُشر في 16 أيلول/سبتمبر.

واتهمته أربع سيدات في التحقيق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف النفسي وقد أشار براند إلى أن علاقاته كانت على الدوام "بالتراضي" حتى خلال فترة أقرّ بأنه كان سلوكه الجنسي متفلتاً فيها.

وخلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته في مواقع التواصل يوم السبت، وصف وضعه على مر الأسبوع الماضي بـ "الصعب" و"المروع"، شاكراً محبيه على دعمهم له.

كما انتقد الحكومة البريطانية التي قال إنها طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى اتخاذ تدابير بحقه، منددا بـ"التواطؤ بين الدولة العميقة والشركات" وبـ"الفساد والرقابة في وسائل الإعلام".